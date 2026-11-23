TIP DANA: "Kanarinci" lagano protiv "šumara"
Koper na svom terenu dočekuje Aluminij u utakmici slovenačkog prvenstva, sa namerom da nastavi uspešnu seriju i učvrsti se na vrhu tabele.
Domaćin igra odlično ove sezone i posle 15 kola zauzima prvo mesto sa 29 bodova. U poslednjih pet utakmica ostvario je tri pobede i remi, uz jedini poraz u Kupu, dok je u prvenstvu neporažen na prethodnih pet susreta. Sa 26 postignutih i samo 13 primljenih golova, Koper ima jedan od najefikasnijih napada i najčvršću odbranu u ligi.
Aluminij je sedmi sa 17 bodova iz 15 utakmica, a trenutna forma ne uliva mnogo poverenja. Gosti su na poslednjih pet mečeva u svim takmičenjima zabeležili samo jednu pobedu, remi i tri poraza. Poseban problem predstavljaju nastupi na gostovanjima, gde znatno teže dolaze do bodova.
Dodatni argument u korist domaćina predstavlja tradicija međusobnih susreta. Koper je dobio sva četiri poslednja duela sa Aluminijem, a s obzirom na trenutnu formu i prednost domaćeg terena, očekujemo da nastavi pobednički niz protiv ovog rivala.
NAŠ TIP: 1 (kvota 1,52)
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