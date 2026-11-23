Crveno-beli grabe ka sredini tabele
Diošđer na svom terenu dočekuje Karcag u utakmici mađarskog prvenstva, sa dobrom prilikom da iskoristi lošu formu gostiju i popravi plasman na tabeli.
Domaćin je posle 13 kola deveti sa 18 bodova, a dosadašnji rezultati pokazuju dosta oscilacija. U poslednjih pet utakmica u svim takmičenjima zabeležio je dve pobede, remi i dva poraza.
Sa 21 postignutim i 23 primljena gola, Diošđer ima solidan napad, ali i odbranu koja često ostavlja previše prostora protivnicima. Ipak, ubedljiva pobeda na gostovanju Mezekevešdu donela je ekipi dodatno samopouzdanje.
Karcag se nalazi u zoni ispadanja, na pretposlednjem, 15. mestu sa samo 11 bodova. Gosti su u ozbiljnoj rezultatskoj krizi, pošto su izgubili pet uzastopnih prvenstvenih utakmica. Primili su čak 28 golova u 13 kola, što ih svrstava među ekipe sa najslabijom odbranom u takmičenju.
Razlika u kvalitetu igračkog kadra, prednost domaćeg terena i potpuno suprotna atmosfera u dva tabora ukazuju na pobedu Diošđera. Domaćin ima priliku da protiv uzdrmanog rivala poveže dobre rezultate i približi se sredini tabele.
NAŠ TIP: 1 (kvota 1,45)
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