ALEKSANDAR ČUPIĆ: Predsednički izbori će biti održani 27. decembra
PREDSEDNIK Skupštine Srbije Aleksandar Čupić rekao je večeras da će predsednički izbori biti održani 27. decembar.
- Oni su trebali da budu raspisani još ranije. To je prethodni vršilac dužnosti, odnosno gospođa Ana Brnabić, mogla već da uradi. Tako da ja sad i nemam nešto mnogo opcija. Do 26. novembra moraju da budu raspisani i biće održani 27. decembra. Nemamo druge. To jeste poslednji rok, mislim, jedini rok - rekao je Čupić tokom gostovanja na TV N1 u emisiji "Utisak nedelje".
Studentska lista već ima kandidata za predsedničke izbore, a Čupić je naveo da zna o kome je reč, da o tome još uvek ne može da govor, ali da narod treba da ima poverenja u kavlitet donošenja odluka.
- Studentski dijalog, to je međugeneracijska razlika. Dakle, mi smo sluđeni kad oni počnu da nam objašnjavaju te svoje procedure, zašto nešto mora ovako, da li imaju modalitet, nemaju modalitet, i tako dalje. Ali ono što se pokazalo za ove 2 godine: donose se dobre odluke. Mi smo generacija koja stalno pritiska, stalno je nešto u zadnjem redu, da li ću ja da doživim promenu. Pa evo, oni za 2 godine, tako polako i tako tromo, donesu najveću promenu. Dakle, moramo da imamo poverenja u proces donošenja odluka i u kvalitet - poručio je Čupić.
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