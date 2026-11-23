JURIMO TREĆI U NIZU! Evo današnjeg 3+ tiketa
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas nekoliko utakmica na kojima se očekuju golovi.
Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:
3+ TIKET ZA PONEDELjAK
13.00 Škendija - Sileks 3+ (2.10)
17.00 Ludogorec - Dunav Ruse 3+ (1.50)
17.30 Koper - Aluminij 3+ (1.62)
Kvota: 5.10
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