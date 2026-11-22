Petrušev o reprezentaciji i glasinama o povratku u Zvezdu: "Kao da su čekali..."
Ako sve bude kako treba u sredu, ja sam tu za drugu utakmicu, pošto na prvu ne stižem. Jedva čekam da opet budem tu za reprezentaciju, istakao je košarkaš Dubaija.
Filip Petrušev igraće za košarkašku reprezentaciju Srbije u drugom meču kvalifikacija za Svetsko prvenstvo protiv Italije, koji je na programu u nedelju. Centar Dubaija neće moći da pomogne nacionalnom timu u prvom susretu sa Litvanijom, zakazanom za sredu, zbog obaveza u Evroligi.
Srpski reprezentativac potvrdio je da je u kontaktu sa novim selektorom Dušanom Alimpijevićem i da jedva čeka povratak u nacionalni tim.
- Igraću za Srbiju. Na vezi smo bili dosta oko nekih prethodnih dolazaka koji se nisu poklopili, ali ako sve bude kako treba u sredu, ja sam tu za drugu utakmicu, pošto na prvu ne stižem. Jedva čekam da opet budem tu za reprezentaciju, da sarađujem sa Dušanom i da što pre ostvarimo taj plasman na Svetsko prvenstvo - poručio je Petrušev posle utakmice Partizana i Dubaija (78:76) u Beogradskoj areni.
Košarkaš Dubaija osvrnuo se i na spekulacije o mogućem odlasku iz kluba, pošto je prethodnih nedelja ponovo dovođen u vezu sa Crvenom zvezdom.
- Navikao sam da se o meni uvek dosta spekuliše. Kao da su čekali samo da par utakmica ne igram, pa da krenu da me povezuju sa drugim klubovima. Nema šta, ja sam ovde u Dubaiju, iz utakmice u utakmicu igram sve bolje i više, našao sam svoju ulogu i sve je super.
Petrušev je govorio i o ambicijama svog kluba u Evroligi.
- Fajnal-for je nekako broj jedan cilj, jer se igra u Emiratima, u Abu Dabiju, i svi smo fokusirani na to - zaključio je Petrušev.
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