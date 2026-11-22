Ako sve bude kako treba u sredu, ja sam tu za drugu utakmicu, pošto na prvu ne stižem. Jedva čekam da opet budem tu za reprezentaciju, istakao je košarkaš Dubaija.

FOTO: KK Partizan/ABA liga/Dragana Stjepanovic

Filip Petrušev igraće za košarkašku reprezentaciju Srbije u drugom meču kvalifikacija za Svetsko prvenstvo protiv Italije, koji je na programu u nedelju. Centar Dubaija neće moći da pomogne nacionalnom timu u prvom susretu sa Litvanijom, zakazanom za sredu, zbog obaveza u Evroligi.

Srpski reprezentativac potvrdio je da je u kontaktu sa novim selektorom Dušanom Alimpijevićem i da jedva čeka povratak u nacionalni tim.

- Igraću za Srbiju. Na vezi smo bili dosta oko nekih prethodnih dolazaka koji se nisu poklopili, ali ako sve bude kako treba u sredu, ja sam tu za drugu utakmicu, pošto na prvu ne stižem. Jedva čekam da opet budem tu za reprezentaciju, da sarađujem sa Dušanom i da što pre ostvarimo taj plasman na Svetsko prvenstvo - poručio je Petrušev posle utakmice Partizana i Dubaija (78:76) u Beogradskoj areni.

Košarkaš Dubaija osvrnuo se i na spekulacije o mogućem odlasku iz kluba, pošto je prethodnih nedelja ponovo dovođen u vezu sa Crvenom zvezdom.

- Navikao sam da se o meni uvek dosta spekuliše. Kao da su čekali samo da par utakmica ne igram, pa da krenu da me povezuju sa drugim klubovima. Nema šta, ja sam ovde u Dubaiju, iz utakmice u utakmicu igram sve bolje i više, našao sam svoju ulogu i sve je super.

Petrušev je govorio i o ambicijama svog kluba u Evroligi.

- Fajnal-for je nekako broj jedan cilj, jer se igra u Emiratima, u Abu Dabiju, i svi smo fokusirani na to - zaključio je Petrušev.