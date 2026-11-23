IGOR Dodik je mandatar za sastav nove vlade Republike Srpske, saopštio je predsednik Srpske Savo Minić i naveo da je to neko ko može da modernizuje izvršnu vlast.

Foto: Srna/Borislav Zdrinja

- Građani ne smeju da čekaju zbog administracije - poručio je juče na konferenciji za medije Minić.

Predsednik Republike Srpske rekao je da je Igor Dodik najmlađi mandatar u istoriji Republike Srpske, od koga očekuje da do polovine decembra formira novi kabinet. Minić je čestitao Dodiku i rekao da je o imenu mandatara postignut konsenzus tokom konsultacija. On je rekao da će od budućeg premijera tražiti da Vlada pokaže još veću spremnost u primeni novih tehnologija.

- Izborni rezultat nas obavezuje da pokažemo da smo spremni - rekao je Minić, dodajući da očekuje da nova vlada bude Vlada kontinuiteta, koja će nastaviti ono što se radilo.

Mandatar za sastav nove vlade Igor Dodik rekao je da prihvata mandat sa punom odgovornošću prema Republici Srpskoj i svim njenim građanima.

- Idemo da radimo i dokažemo da Srpska zna i može da pobeđuje na svim poljima - poručio je Dodik.

Istakao je da je to velika čast, da mu je ukazano poverenje i da ima ogromnu odgovornost.

- Tajna sreće je u slobodi, a tajna slobode u hrabrosti i mogu da obećam da ćemo biti hrabri, da ćemo da donosimo odluke pa makar bile i bolne za sve one stvari koje se ukažu da će da budu na dobrobit građana Republike Srpske. Svesni smo da samo snažna ekonomija i institucije daju slobodu da samostalno donosimo odluke na koji način hoćemo da naša deca odrastaju, u kom okruženju, sa kim da sarađujemo i ko želimo da nas predstavlja - poručio je Dodik.

On je najavio da će nova vlada od prvog dana početi da radi na stabilnim platama i penzijama, kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti i obrazovanju. Istakao je da je očuvanje ustavnog položaja i nadležnosti Republike Srpske trajna obaveza buduće vlade i da će saradnja sa bratskom Srbijom imati posebno mesto u radu nove vlade.

- Naročito je važno da sa budućom vladom Srbije uspostavimo blisku i efikasnu saradnju, da nastavimo zajedničke projekte i da pravimo prostor za nove. Mi jesmo za Evropsku uniju, samo onoliko koliko budemo uvažavani od nje. Svi misle kako promeniti svet, a niko ne misli kako promeniti sebe. Ja sam svestan da moramo da menjamo sebe - naglasio je Dodik. Dodao je da posao koji je pred budućom vladom neće biti lak i da će biti mnogo izazova, kako na unutrašnjem tako i na spoljašnjem planu.

- Čeka nas mnogo posla i radujem se da budemo spremni da na svaki problem izađemo sa konkretnim i brzim rešenjima. Unapred zahvaljujem na podršci i svakoj konstruktivnoj kritici. Predrasude me ne zanimaju, neuspeh nije opcija - poručio je budući premijer.

Odmah je na društvenim mrežama reagovao i njegov otac, Milorad Dodik, koji je napisao da je Igor njegov ponos i pobeda.

Cvijanovićeva: Uneće energiju SRPSKI član i predsedavajuća Predsedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da će Igor Dodik kao budući premijer uneti novu energiju, ideje i dinamiku u njen rad. Cvijanovićeva je istakla da će Republika Srpska, kao i do sada, prva u BiH okončati proces formiranja vlasti, a da je imenovanjem Dodika za mandatara napravljen važan korak u tom pravcu.

- Od srca mu čestitam izbor za mandatara za sastav nove vlade Republike Srpske. On je dete SNSD - istakao je predsednik ove stranke Milorad Dodik. On je naglasio da vreme pred nama traži odgovornost, ozbiljan rad, zajedništvo i spremnost da svako od nas da svoj doprinos stabilnosti i napretku Republike Srpske.

- Siguran sam u Igorovo znanje, sposobnosti i iskustvo koje je potvrdio dosadašnjim radom, ali i u novu energiju koju kao predstavnik mlađe generacije donosi na ovu važnu poziciju - napisao je Dodik na "Iksu", nakon što je predsednik RS Savo Minić saopštio da je njegov sin mandatar. Dodik je siguran da će sve što će budući premijer učiniti biti na dobrobit svih građana Republike Srpske.

- Tako je naučen. Pred njim su veliki izazovi i važne odluke. Želim mu mnogo snage, istrajnosti, uspeha i sreće na ovom putu. Neka ovo bude početak novog poglavlja, novih prilika i velikih uspeha za našu Republiku Srpsku! Nikada nisam bio sigurniji i ponosniji nego danas - istakao je Dodik.

Spoj mladosti i iskustva MANDATAR za sastav nove vlade Republike Srpske Igor Dodik rođen je 25. januara 1989. godine u Banjaluci. Završio je Fakultet za ekonomiju i menadžment na Univerzitetu Bokoni u Milanu. Završio je i Cambridge summer school, te pored srpskog, govori engleski i italijanski jezik. Za organizacionog sekretara SNSD imenovan je u februaru 2024. Iste godine imenovan je i za predsednika Izbornog štaba SNSD (bio je u tri izborna ciklusa potpredsednik izbornog štaba 2018, 2020 i 2022). Na opštim izborima u oktobru izabran je za narodnog poslanika u 12. sazivu Narodne skupštine Republike Srpske, gde obavlja i dužnost šefa Kluba poslanika SNSD. Što se tiče radnog iskustva, bio je projektni menadžer u Toshiba Transmission & Distribution Europe S.p.A. (2012-2013), generalni menadžer Košarkaškog kluba Igokea, predsednik ABA lige. Igor Dodik je oženjen i otac troje dece.