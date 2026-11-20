Trener košarkaša Olimpijakosa Jorgos Barcokas kažnjen je sa 6.000 evra zbog nedoličnog ponašanja na prošlonedeljnom gostovanju Arisu u derbiju grčkog prvenstva koji je velikan iz Pireja ubedljivo izgubio.

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Barcokas je meču koji je Aris pobedio rezultatom 100:78 zaradio dve tehničke greške i isključenje, ali prilikom izlaska sa terena trojac arbitara je nazvao pogrdnim imenima što je dodatno uticalo na formiranje odluke o novčanoj kazni.

Ovakvom spletu dešavanja u grčkoj košarci poradovao se i vlasnik Panatinaikosa Dimitris Janakopulos, ističući da su ovakve stvari bile nezamislive do pre samo dva meseca.

- Ko bi pre dva meseca poverovao da će doći trenutak kada će Olimpijakos izgubiti od nekog drugog grčkog tima, osim od Panatinaikosa, i da će Barcokasa kazniti novčanom kaznom? - rekao je kontraverzni vlasnik Panate.