"Ko bi u ovo poverovao pre dva meseca?!" Janakopulos začuđen zbog kazne za trenera Olimpijakosa Jorgosa Barcokasa
Trener košarkaša Olimpijakosa Jorgos Barcokas kažnjen je sa 6.000 evra zbog nedoličnog ponašanja na prošlonedeljnom gostovanju Arisu u derbiju grčkog prvenstva koji je velikan iz Pireja ubedljivo izgubio.
Barcokas je meču koji je Aris pobedio rezultatom 100:78 zaradio dve tehničke greške i isključenje, ali prilikom izlaska sa terena trojac arbitara je nazvao pogrdnim imenima što je dodatno uticalo na formiranje odluke o novčanoj kazni.
Ovakvom spletu dešavanja u grčkoj košarci poradovao se i vlasnik Panatinaikosa Dimitris Janakopulos, ističući da su ovakve stvari bile nezamislive do pre samo dva meseca.
- Ko bi pre dva meseca poverovao da će doći trenutak kada će Olimpijakos izgubiti od nekog drugog grčkog tima, osim od Panatinaikosa, i da će Barcokasa kazniti novčanom kaznom? - rekao je kontraverzni vlasnik Panate.
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