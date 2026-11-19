Italijani igraju sjajnu košarku nakon smene trenera, ovoga puta bili su bolji od Fenera rezultatom 78:70 za svoju treću pobedu u Evroligi.

Sara Angelica / Zuma Press / Profimedia

Da pobeda nad Zvezdom nije bila slučajna košarkaši Olimpije pokazali su ove večeri pošto su napravili veliko iznenađenje savladaši Fenerbahče u okviru 13. kola Evrolige sa 78:70.

Viđena je veoma zanimljiva utakmica, puna preokreta i amplituda u igrama obe ekipe, a na kraju je prevagu donela sjajna poslednja četvrtina italijanskog velikana.

U njoj su Bolmaro, Gudurić i družina odigrali fenomenalno, slavili sa 23:9, nadoknadili dvocifren zaostatak i na kraju zasluženo ostvarili svoju tek treću pobedu u Evroligi.

Najefikasniji u pobedničkom sastavu bio je Mozes Rajt sa 22 poena, Bolmaro je dodao 19, dok je Gudurić brojao do 14.

Kod gostiju najviše se istakao Horton Taker koji je ubacio 17 koševa.

Očigledno je da je promena trenera i te kako prijala Milanu koji sada izgleda onako kako se očekivalo na početku sezone, Luka Banki je povezao redove i njegov sastav će biti veoma neugodan protivnik svakoj ekipi u nastavku Evrolige.

Ovim trijumfom Olimpija je "popravila" svoj skor na 3-10 i 18. je na tabeli, dok je Fener šesti sa osam pobeda i pet poraza.