Kazna koja je odjeknula regionom: Bez navijača na sledećem gostovanju! I ne samo to!
UEFA ne prašta nemire na tribinama.
Disciplinska, etička i kontrolna komisija Evropske fudbalske unije (UEFA) saopštila je večeras da je novčano kaznila Fudbalski savez Bosne i Hercegovine sa ukupno 45.000 evra zbog nereda navijača na utakmici Lige nacija protiv Švedske, koja je odigrana 14. novembra u Stokholmu.
Švedska je tada savladala "zmajeve" sa 3:2 u petom kolu grupe B4 ovog takmičenja. UEFA je navela da su pristalice gostujuće selekcije ubacivali predmete na teren, koristili pirotehniku na tribinama i oštetili stadion u Stokholmu.
U saopštenju se ističe da je FS BiH kažnjen i zabranom prodaje karata navijačima za naredno gostovanje u takmičenjima pod ingerencijom UEFA.
Izabranici Sergeja Barbareza osvojili su drugo mesto na tabeli grupe B4 Lige nacija i igraće u baražu za plasman u A diviziju Lige nacija.
Potencijalni rivali selekciji BiH biće Srbija, Hrvatska, Danska i Vels. Žreb baraža biće održan sutra u Nionu.
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