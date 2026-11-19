Partizan je odlučio da dodatno ojača svoje rukovodeće strukture, a novo ime u organizaciji crno-belih biće Sani Bećirović. Iskusni slovenački košarkaški stručnjak preuzeće funkciju direktora kluba, nakon što je Upravni odbor na redovnoj sednici jednoglasno podržao ovu odluku.

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Promene su predviđene i u dosadašnjoj organizaciji rukovodstva. Dušan Karavesović, koji je do sada obavljao funkciju direktora, ostaće u klubu, ali će ubuduće biti zadužen za razvoj. Njegovu dosadašnju poziciju preuzeće Bećirović, nekadašnji vrhunski košarkaš, a kasnije i uspešan sportski funkcioner.

Bogata karijera na parketu i u kancelariji

Novi direktor Partizana iza sebe ima impresivnu košarkašku biografiju. Tokom igračke karijere nastupao je za veliki broj renomiranih evropskih klubova, dok je nakon završetka igranja nastavio da gradi karijeru u sportskom menadžmentu. Posebno se izdvaja njegov angažman u Panatinaikosu, sa kojim je ostvario uspehe i kao igrač i kao funkcioner.

Bećirović je rođen 19. maja 1981. godine u Mariboru, a prve košarkaške korake napravio je u Sloveniji. Nakon mlađih kategorija Bistrice, igrao je za Maribor, Pivovarnu Laško i Olimpiju iz Ljubljane, pre nego što je započeo međunarodnu karijeru.

Tokom godina promenio je veliki broj sredina. Nastupao je za Virtus i Fortitudo iz Bolonje, Vareze, Krku, Panatinaikos, Virtus Romu, Olimpiju Milano, Turk Telekom, CSKA Moskvu i Beneton iz Treviza.

Najveći klupski uspeh ostvario je 2007. godine, kada je sa Panatinaikosom osvojio Evroligu. Tokom dve sezone provedene u Atini, uz najvredniji evropski trofej, stigao je i do dve titule prvaka Grčke, kao i dva nacionalna kupa.

Njegov talenat prepoznat je i preko Atlantika. Na NBA draftu 2003. godine izabran je kao 46. pik, a prava na njega polagali su Denver Nagetsi. Ipak, do nastupa u najjačoj košarkaškoj ligi na svetu nikada nije došlo.

Uspešan i u dresu Slovenije

Bećirović je ostavio značajan trag i u reprezentaciji Slovenije. Bio je deo nacionalnog tima na evropskim prvenstvima 1999, 2001. i 2005. godine, kao i na svetskim šampionatima 2006. i 2010.

Posebno se istakao tokom nastupa u mlađim kategorijama. Godine 1998. proglašen je za najkorisnijeg igrača Evropskog prvenstva za košarkaše do 18 godina, dok je isto priznanje osvojio i dve godine kasnije na šampionatu Evrope za igrače do 20 godina, na kojem je Slovenija stigla do zlatne medalje.

Partizan tako u svoje rukovodstvo dovodi čoveka sa bogatim međunarodnim iskustvom, koji je tokom karijere upoznao najviše standarde evropske košarke. Njegovo imenovanje predstavlja važnu promenu u organizacionoj strukturi kluba iz Humske.