Košarkaši Bajerna pobedili su Baskoniju rezultatom 100:81 u 13. kolu Evrolige.

Credit: Steffie Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia

Nemački gigant je ubedljivo slavio protiv poslednjeplasiranog tima na tabeli elitnog takmičenja.

Od samog starta, Bavarci su kontrolisali igru i rezultat, pa su s pola snage stigli do novog trijumfa u sezoni. Neizvesnost je vladala samo u uvodnoj četvrtini, koju je dobio bundesligaš sa 29:24, ali je već do poluvremena rešio sve dileme i na veliku pauzu otišao sa ogromnih 14 razlike (55:41).

Man of the moment in Bavaria, @dwizjr with his son celebrating the W! https://t.co/rMWZqhZ6lP — EuroLeague (@EuroLeague) November 19, 2026

Nastavak je doneo tračak nade Baskoniji, jer su gosti treći kvartal rešili u svoju korist rezultatom 24:21, da bi Bajern u završnom kvartalu otklonio sve dileme i stigao do +19.

Najzaslužniji za pobedu Bajerna bio je Dvejn Vašington, bivši igrač Partizana je dao 23 poena, uz šest asistencija, dok je meč završio sa indeksom korisnosti 33, čime je bio i najbolji igrač susreta. Značajan doprinos dali su i Timasn sa 15 i Bušamp sa 14. Srpski reprezentativac i nekadašnji kapiten crno-belih, Vladimir Lučić ubacio je tri poena.

First home win of the season tonight, @FCBBasketball get the job done! #EveryGameMatters https://t.co/34qGSPwQDl — EuroLeague (@EuroLeague) November 19, 2026

Na drugoj strani najefikasniji je bio Di Džej Stjuart sa 17 poena. Kenan Kamenjaš upisao je impresivan dabl-dabl učinak od 16 poena i 13 skokova, uz indeks +25, ali to nije bilo dovoljno da Baskonija izbegne poraz.

Bajern je sada na skoru 4-9, dok je tim iz Vitorije ostao "zakucan" na začelju sa samo jednom pobedom i čak 12 poraza.

EVROLIGA - 13. kolo

Četvrtak

Makabi Tel Aviv - Dubai 74:80

/Madar 17 - Bejkon 18/

Žalgiris - Panatinaikos 72:87

/Nan 21 - Tubelis 17/

Bajern Minhen - Baskonija 100:81

/Vašington 23 - Stjuart 17/

Olimpija Milano - Fenerbahče 78:70



Pariz - Hapoel Tel Aviv u toku

Valensija - Virtus Bolonja u toku

Petak

Efes - Asvel 19.30

Olimpijakos - Real 20.15

Barselona - Crvena zvezda 20.30

Partizan - Bešiktaš 20.45

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