Pukla "stotka" u Minhenu: Bivši igrač Partizana uništio Špance!
Košarkaši Bajerna pobedili su Baskoniju rezultatom 100:81 u 13. kolu Evrolige.
Nemački gigant je ubedljivo slavio protiv poslednjeplasiranog tima na tabeli elitnog takmičenja.
Od samog starta, Bavarci su kontrolisali igru i rezultat, pa su s pola snage stigli do novog trijumfa u sezoni. Neizvesnost je vladala samo u uvodnoj četvrtini, koju je dobio bundesligaš sa 29:24, ali je već do poluvremena rešio sve dileme i na veliku pauzu otišao sa ogromnih 14 razlike (55:41).
Nastavak je doneo tračak nade Baskoniji, jer su gosti treći kvartal rešili u svoju korist rezultatom 24:21, da bi Bajern u završnom kvartalu otklonio sve dileme i stigao do +19.
Najzaslužniji za pobedu Bajerna bio je Dvejn Vašington, bivši igrač Partizana je dao 23 poena, uz šest asistencija, dok je meč završio sa indeksom korisnosti 33, čime je bio i najbolji igrač susreta. Značajan doprinos dali su i Timasn sa 15 i Bušamp sa 14. Srpski reprezentativac i nekadašnji kapiten crno-belih, Vladimir Lučić ubacio je tri poena.
Na drugoj strani najefikasniji je bio Di Džej Stjuart sa 17 poena. Kenan Kamenjaš upisao je impresivan dabl-dabl učinak od 16 poena i 13 skokova, uz indeks +25, ali to nije bilo dovoljno da Baskonija izbegne poraz.
Bajern je sada na skoru 4-9, dok je tim iz Vitorije ostao "zakucan" na začelju sa samo jednom pobedom i čak 12 poraza.
EVROLIGA - 13. kolo
Četvrtak
Makabi Tel Aviv - Dubai 74:80
/Madar 17 - Bejkon 18/
Žalgiris - Panatinaikos 72:87
/Nan 21 - Tubelis 17/
Bajern Minhen - Baskonija 100:81
/Vašington 23 - Stjuart 17/
Olimpija Milano - Fenerbahče 78:70
Pariz - Hapoel Tel Aviv u toku
Valensija - Virtus Bolonja u toku
Petak
Efes - Asvel 19.30
Olimpijakos - Real 20.15
Barselona - Crvena zvezda 20.30
Partizan - Bešiktaš 20.45
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