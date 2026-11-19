Košarkaši Pariza nastavili su sa sjajnim igrama pobedišvi Hapoel u triler završnici pred svojim navijačima (97:96), heroj trijumfa bio je ponovo Nadir Hifi koji je trojkom na 15 sekundi do kraja postigao odlučujće poene i doneo šestu uzastopnu pobedu Parižanima u Evroligi.

PESTELLINI FEDERICO / imago sportfotodienst / Profimedia

Hapoel je bolje ušao u susret i prvu četvrtinu završio sa prednošću od četiri poena (26:22). Ipak, francuska ekipa je u nastavku podigla nivo igre, preokrenula rezultat i na veliki odmor otišla sa vođstvom 48:45.

Domaćin je dodatno pojačao ritam u trećoj deonici i uspeo da stigne do osam poena prednosti (80:72), ali je prava drama tek usledila.

Hapoel se nije predavao. Izraelski tim je postepeno topio zaostatak, a Vasilije Micić je trojkom doneo gostima vođstvo od 84:82. Ušlo se potom u rezultatsku klackalicu, u kojoj nijedna ekipa nije uspevala da se značajnije odvoji.

Delovalo je da je Pariz napravio odlučujući korak kada je Hifi pogodio trojku za 94:88, ali je usledio neverovatan odgovor gostiju. Hapoel je napravio seriju 8:0 i preokrenuo rezultat, stigavši do prednosti na svega 25 sekundi pre kraja!

Međutim, poslednja reč pripala je ponovo Nadru Hifiju! Francuski košarkaš preuzeo je odgovornost i pogodio trojku za novo vođstvo Pariza, a potom je Antonio Blakeniju ispala lopta na dve i po sekunde pre završetka. Domaćin je tako došao do poseda koji mu je praktično obezbedio trijumf.

Maç kazandıran isabeti bulmak artık Nadir Hifi'nin normali! 🔥 #EveryGameMatters https://t.co/eQkXIDGSBi — EuroLeague Türkiye (@EuroLeagueTUR) November 19, 2026

Frenk Nilikina je zatim propustio priliku da sa linije penala definitivno reši pitanje pobednika, ali ni Zak Ledej nije uspeo da pogodi šut preko celog terena za senzacionalan preokret. Semafor je pokazao 97:96 i veliko slavlje u Parizu moglo je da počne!

Hifi je predvodio pobednički sastav sa 18 poena, tri skoka i pet asistencija. Džered Roden dodao je 16 poena i tri skoka, dok je Frenk Nilikina susret završio sa 12 poena, dva skoka i četiri asistencije.

U redovima Hapoela najefikasniji je bio Antonio Blejkni sa 28 poena, dok je Elajdža Brajant upisao 16 poena, četiri skoka i tri asistencije.

Srpski reprezentativac Vasilije Micić zabeležio je šest poena, pet skokova i šest asistencija.

Posle ovog trijumfa Pariz ima učinak od sedam pobeda i šest poraza, identičan kao i Hapoel iz Tel Aviva, ali Izraelci su i dalje ispred na desetom mestu zbog bolje koš razlike.