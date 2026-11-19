NARODNI poslanik sa liste "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" Nataša Tasić Knežević održala je emotivan govor u parlamentu.

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- Poštovani predsedniče Narodne skupštine, poštovane koleginice i kolege, poštovani građani Srbije. Ovo je moje prvo obraćanje sa ove govornice, i iskreno, volela bih da ono bude jednostavno i iskreno, jer mislim da nam je ponekad potrebno upravo samo to: da kažem ono što mislim, i to bez velikih reči. Danas razgovaramo o izboru potpredsednika Narodne skupštine, i zato želim da kažem nešto što mi se čini veoma važnim. Vi jeste većina, i to niko ne osporava, ali ljudi koji sede ovde, sa ove strane, dobili su poverenje građana, i oni imaju pravo da budu ovde, da govore, učestvuju u radu skupštine, jer predstavljaju 1. 700. 000 ljudi koje je glasalo za Aleksandra Vučića, Srbija pobeđuje, kao i za manjinske liste. Mi ne moramo da se slažemo oko svega. Ali moramo da se poštujemo, i pre svega da pokušamo da razumemo i da vidimo iskreno, srcem, jedni druge. Predsednik Skupštine u svom prvom obraćanju govorio je o dijalogu, toleranciji i snazi argumenta. Sa tim se slažem i to podržavam, ali onda se pitam: kada ćemo mi zaista razgovarati? Gde je vreme za taj dijalog o kome govorimo? I zašto imamo Narodnu skupštinu ako u njoj nemamo vremena da čujemo, ali i da vidimo, i da pre svega razumemo jedni druge? Mislim da je veoma važno da među potpredsednicima budu ljudi različitih vera, političkih shvatanja i mišljenja, upravo zato što mi nismo isti. Možemo jedni od drugih da učimo da se dopunjujemo i da zajedno budemo jači, jer jednoumlje nas ne vodi nigde, ono nas vodi samo u utopiju. Kada govorimo o demokratiji i ravnopravnosti, ona se ogleda upravo u uvažavanju različitih mišljenja i principa, i poštovanju svih građana i građanki ove zemlje. Time bismo pokazali šta zaista možemo, a možemo zaista mnogo.

Samo onda kada se međusobno uvažavamo i kada poštujemo volju 1.700.000 ljudi koji su glasali za to da Srbija pobedi. Potrebni su nam potpredsednici koji imaju hrabrosti da kažu i ono što možda ne želite da čujete. I mislim da je to mnogo važnije nego da imate ljude koji samo klimaju glavom i potvrdno tapšu po leđima; to su poltroni i izdaće vas prvom prilikom. A zašto vam ovo govorim: ja sam jedna od onih, i to jako dobro znaju kolege, koje je kritikovala i predstavnike vlasti i predstavnike opozicije, i to javno u novinama. Ja sam neko ko je stao iza svakog građanina i građanke ove zemlje, i nije se nikada, ali zaista nikada, skrivao iza nikoga, već je stao svojim imenom i prezimenom, i mene je prihvatila ova grupa takvu kakva ja jesam: svoja, buntovna, iskrena. I ja nikada nisam izdala ljude koji su mi dali poverenje da ih predstavljam, niti ću ikada izdati tih 1. 700. 000 ljudi koji su mi pružili ovo poverenje. I nikada neću izdati nikoga ko je bio i protiv nas, zato što smo mi svi građani Srbije, i mi svi predstavljamo ovu Srbiju. Kada govorimo o nacionalnim manjinama, mi kao nacionalne manjine želimo isto da budemo jednaki. Želimo iskreno da govorimo o svemu onome što nas tišti, želimo da tražimo pravo da budemo vidljivi i da se ne skrivamo iza nikoga. Mene su Romi pitali na mrežama da li sam podržala Srpsku naprednu stranku ili Studentsku listu, i ja sam im rekla da sam podržala ljudskost čoveka u svakome od nas. Zato što, kad sam bila narodna poslanica u 13. mandatu, ja sam imala sastanke sa svima, i sa predstavnicima opozicije i sa nevladinim sektorom. Evo, znaju i predsednik, gospodin Vučević i ja, na koliko puta sam ih molila za milion stvari koje su nam bile neophodne. Ja sam rekla u to vreme na sastanku gde su bili predstavnici OPRE Roma, kada su Romi kasnili sa priključcima za električnu energiju i sa legalizacijom, oni su mi rekli: "Kasne Romi. " Ja sam im rekla: "Ja najbolje igram sa produžecima. " I dobili smo produžetke, 10 dana produžetaka. Za sve pripadnike romske nacionalne manjine, i za sve ljude koji su živeli u nehigijenskim naseljima, da imaju besplatne priključke tada. Zato što sam bila prisutna tu. Bila sam neko ko je primio i razgovarao sa Ženskom romskom mrežom koja je aktivno učestvovala u zakonu koji je bio vezan za sprečavanje ranih i maloletničkih brakova. I nisam gledala ko je ko, niti ko je gde, niti bilo šta. Hoću vama da kažem: ja sam sa mojom profesorkom sa Saobraćajnog fakulteta, jer sam ja bila na Saobraćajnom fakultetu, studirala sam taj fakultet. Nisam ga završila, ali ga jesam studirala, upisala sam akademiju. Otvoreno razgovarali, iako je ona podržala studentsku listu. Ona tada nije, tad nije bio ovaj, tad je bio 13. mandat. Rekla mi je da imate ogroman problem sa asistentima vezanim za laboratorije. I razmišljala sam na koji način možemo da podstaknemo studente da upisuju nastavničke smerove. I tada sam takođe, kada sam bila narodna poslanica, zajedno u Ministarstvu prosvete razgovarala sa ministrom i sa članovima kabineta, i došli smo do toga da se dobiju specijalne stipendije koje će.

Biti afirmativne za upisivanje nastavničkih smerova. A šta bi bilo da ja nisam bila tu? Šta bi bilo da niko od ovih ljudi nije bio tu? Šta bi bilo da nije bilo te različitosti u parlamentu? Ne bismo bili nigde, zaista nigde. Unutar svake zajednice postoje oni koji različito misle, kao i unutar svake porodice, pa opet, porodica se ne rastura zato što neko drugačije misli, već se porodica čuva, čuva se to jedinstvo. Koga mi ovde imamo? Imamo pripadnike različitih nacionalnih manjina: Rome, Srbe, Slovake, Mađare, Rumune. "Mulțumesc" znači hvala na rumunskom, "mai miștoro" znači dobar dan na romskom. Mislim da je Srbija zemlja svih nas i da moramo čvrsto da stanemo uz nju, takvi kakvi jesmo. A previše smo se navikli da gledamo jedni na druge.

Ko je za koga glasao, ko je čiji, ko je sa kim, i zaboravili smo na osnovnu ćeliju ljudskog bića. A to je da smo svi mi jedna porodica. Kada kažem "šta je čovek", čovek je neko ko je pre svega iskren prema svima nama. Čovek ima svoje brige, radosti, svoje greške, svoje dostojanstvo. I svaki čovek ima pravo da pogreši, da svoje greške ispravi, pa ponovo pogreši, ponovo ispravi. I to je ljudska priroda, i hvala Gospodu Bogu na tome, jer svako od nas— jer se svima daje prilika da budemo bolji. I zašto kažem da je bitno šta je čovek? Zato što svi mi, u sebi i jedni u drugima, moramo da vidimo to ljudsko, čovečje. I zato bih volela da se malo manje osuđujemo, da vidimo, zaista, da vidimo ljude onakvima kakvi oni zaista jesu, i da volimo bližnjega svoga kao samoga sebe. A u Poslanici apostola Jakova piše: "Gospod se protivi gordima, a smirenima daje blagodat. " To sam naučila u crkvi, ja od svoje 7. godine pevam za pevnicom, zajedno sa sestrama. A ako sam se nečemu naučila, to je strpljenju i molitvi. I tome da se nikada ne pogordim, i da prihvatim kritiku.

I kada nešto pogrešim, da mi se to kaže, i da onda ponovo uradim nešto i da bude bolje. I samo tada uspevamo, kada prihvatimo kritiku i kada ispravljamo sebe, da ego spustimo, i tek tada dobrota može da nastane. Mi lično ne moramo da se slažemo, ne moramo čak ni da se dopadamo jedni drugima, ali ne smemo da gubimo poštovanje, jer gde će se onda izgubiti, ako izgubimo to poštovanje, 1. 700. 000 ljudi koje je glasalo za Aleksandra Vučića, Srbija pobeđuje, i preko 100. 000 ljudi koje je glasalo za manjinske stranke? Jer mi ih onda nećemo videti, a mi moramo da poštujemo i te ljude. Da ih se svakog puta setimo. A kada sam rekla da moramo da vidimo dobro u jedni drugima, mislim da zaista vidimo jedni druge. Možemo i jedni druge sada da pogledamo. I jedni drugima da kažemo da samo ako zaista.

Želimo dobro Srbiji, a to stvarno mislim. Ne možemo ni bez ovih 1.700.000 ljudi, ni bez ove poslaničke grupe, ni bez ovih manjinskih grupa, jer ko će onda da pita nekoga: "Izvini, a gde sam tada ja, gde smo tada mi, a gde smo tada svi? " Postaćemo utopija, i izdaće nas prvom prilikom baš onaj koji nas je tapšao po ramenu. Hvala vam puno - kazala je Nataša Tasić Knežević.

Lider opozicije Aleksandar Vučić aplaudirao je Nataši, a predsednik parlamenta Aleksandar Čupić zahvalio joj se na iskrenom obraćanju.