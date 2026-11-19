Kakav potez francuskog centra!

Foto: Printskrin/X/@EuroStep_FR

Košarkaši Panatinakosa slavili su na gostovanju Žalgirisu (87:72) u jednom od najzanimljivijih mečeva 13. kola Evrolige, a pored maestralne partije Kendrika Nana u drugom poluvremenu, vredi istaći i neverovatno zakucavanje Matijasa Lesora nad Jonasom Valančijunasom.

Verovatno dva najbolja centra Evrolige su vodila rovosku bitku tokom čitavog susreta, ali ovim potezom Lesor je odneo pobedu nad Litvancem.

Zakucavanje se desilo sredinom četvrte četvrtine, kada je Slukas lucidnim dodavanjem iza leđa proigrao Lesora, a ovaj poleteo i brutalno ukucao Valančijunasa koji je pokušajem rampe samo ulepšao zasigurni potez kola.

Uživajte!

MATHIAS LESSORT. ÇOK SERT! 🤯🤯🤯 #EveryGameMatters https://t.co/QlHjsn45UU — EuroLeague Türkiye (@EuroLeagueTUR) November 19, 2026