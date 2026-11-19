Crno-beli će biti domaćini i u 13. kolu Evrolige.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages

Željno čekaju navijači da košarkaši Partizana konačno budu kompletni i makar jednu utakmicu u elitnom takmičenju odigraju u punom sastavu. Međutim, moraće da imaju još malo strpljenja, s obzirom da ni sutra uveče protiv Bešiktaša (20.45, Arena premijum 2) stručni štab neće moći da računa na sve igrače.

Crno-beli će zbog zauzetosti Arene morati ovaj meč da odigraju u hali "Pionir", a protivnik dolazi silno motivisan. Izabranici selektora Srbije Dušana Alimpijevića juče su na svom parketu savladali veliki Real Madrid, pa im je samopouzdanje dodatno poraslo pred okršaj u Beogradu.

S druge strane, trener "parnog valjka" Đoan Penjaroja (57) otkrio je kakva je trenutno zdravstvena situacija, pošto su duel sa Valensijom propustili centar Kevarijus Hejs, krilni centar Derek Vilis i bek Itan Tompson.

- Teško je pričati o povredama, komplikovan je izveštaj. Imamo nekoliko igrača sa određenim problemima. Kevarijus je danas trenirao sa ekipom i dobro se oseća, a Dereku će verovatno biti potrebno još vremena. Ne znam da li će moći da igra pre reprezentativne pauze ili tek posle nje. Sutra ćemo odlučiti o ostalima, pred samu utakmicu, sad je još rano da prelomimo - rekao je Penjaroja.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/ Kevarijus Hejs trenirao danas sa ekipom

Iskusni stručnjak se potom osvrnuo na kvalitet protivnika, koji ima identičan učinak u Evroligi kao i Partizan, a to je po šest pobeda i poraza.

- Bešiktaš igra jako dobro, pogotovo na gostovanjima. Već su ostvarili četiri pobede na strani, a juče su odigrali odličnu utakmicu kod kuće protiv Reala. Imaju odličnu ekipu i trenera, igrače sa velikim evroligaškim iskustvom, poput Skotija Vilbekina, Lonija Vokera i Ante Žižića. Čvrsti su, opasni, ali pred našim navijačima moramo mi da se pitamo. Spremni smo da se takmičimo - poručio je Penjaroja, a potom pohvalio selektora Srbije:

- Kvalitetan trener, imao sam priliku da se nadmećem s njim dok je vodio Crvenu zvezdu u Evroligi, a ja bio na klupi Baskonije. Iza sebe ima dobru karijeru, a sada je i selektor reprezentacije. Njegove ekipe igraju agresivnu odbranu, sa mnogo energije i izraženim timskim duhom. Siguran sam da će i sutra biti jako motivisani, borbeni, sa željom da pobede.

Španac nije hteo mnogo da se vraća na poraz od Valensije i očajan procenat šuta, ali je prokomentarisao to što će se ova utakmica igrati u "Pioniru"

- Igrao sam u ovoj hali dok sam vodio Baskoniju. Naravno, to je drugačije iskustvo. Verovatno će i sada dvorana biti puna, pa očekujem opet sjajnu atmosferu. Biće nam potrebna podrška navijača, jer nam ta dodatna energija mnogo znači. Što se tiče duela sa Valensijom, ovo će biti potpuno drugačiji meč. Mi smo u utorak ponovo bili sjajni u odbrani, ali smo u pojedinim trenucima imali problema sa protokom lopte. A, naš najveći problem u napadu poslednjih dana je efikasnost, posebno procenat šuta za tri poena i realizacija polaganja. Takva neefikasnost nije normalna i to moramo da popravimo - zaključio je Penjaroja.

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