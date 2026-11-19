Košarkaši Barselone dočekaće Crvenu zvezdu u petak od 20.30 časova u Evroligi, a trener domaćeg tima Aleksandar Sekulić izneo je očekivanja pred ovaj duel.

Photo: ABA liga/Dubai Basketball

- Imali smo problema sa rotacijom i zato smo doveli novog plejmejkera. Još ne znamo da li će biti na raspolaganju, odlučićemo sutra. Barselona je jedan od najkonkurentnijih timova i mora da se bori za sam vrh, zbog čega smo i angažovali Hejsa - rekao je Sekulić.

Imao je samo reči hvale za novo pojačanje.

- Veoma je svestran, može da igra sa svim našim plejmejkerima, sposoban je da postiže poene, asistira i veoma je inteligentan, što mu omogućava da se prilagodi svakoj situaciji. Nadam se da je u dobroj formi i da će nam pomoći svojim talentom i željom da se dokaže u Barseloni i protiv najboljih timova Evrope.

O protivniku iz Srbije je pričao sa mnogo poštovanja.

- Crvena zvezda je jedna od najboljih odbrambenih ekipa, igraju veoma fizički. Izgubili su poslednje dve utakmice, nalaze se u nezgodnoj situaciji i zato moramo da budemo spremni na njihovu reakciju, jer žele da prekinu niz poraza. Naša situacija je pomalo komplikovana zbog povreda, ali igrači su dobro reagovali i spremni su da se suprotstave tako fizički snažnoj ekipi i da zaustave kvalitet koji protivnik poseduje.

Odgovorio je na pitanje o možda još nekom pojačanju…

- Čekamo da se nekoliko igrača oporavi, a onda ćemo videti šta ćemo dalje raditi - zaključio je Sekulić.