Šta se dogodilo Partizanu u završnici? Penjaroja posle poraza otkrio gde je nastao problem
Prvi utisci španskog trenera posle poraza od Valensije.
Košarkaši Partizana poraženi su od Valensije rezultatom 64:76 (13:16, 21:20, 19:16, 13:24) u 12. kolu Evrolige.
Najefikasniji u ekipi Đoana Penjaroje bio je Karlik Džons, koji je postigao 21 poen, dok su Robert Frenks i Vanja Marinković dodali po 10.
Posle meča javnosti se obratio upravo trener crno-belih i izneo utiske.
- Na kraju je Valensija postigla samo 75 poena, ali je jasno da je kontrolisala ofanzivni skok. Upravo ofanzivni skok i naša neefikasnost u šutevima iz mesta, mislim da su to bili ključni faktori koji su napravili razliku u korist Valensije.
Košarkaši španskog kluba se nalaze na prvom mestu na tabeli Evrolige sa devet pobeda i tri poraza, dok je Partizan na 11. poziciji sa skorom 6/6.
Crno-beli će u narednom, 13. kolu Evrolige u petak u dvorani "Aleksandar Nikolić" dočekati Bešiktaš.
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