Prvi utisci španskog trenera posle poraza od Valensije.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Košarkaši Partizana poraženi su od Valensije rezultatom 64:76 (13:16, 21:20, 19:16, 13:24) u 12. kolu Evrolige.

Najefikasniji u ekipi Đoana Penjaroje bio je Karlik Džons, koji je postigao 21 poen, dok su Robert Frenks i Vanja Marinković dodali po 10.

Posle meča javnosti se obratio upravo trener crno-belih i izneo utiske.

- Na kraju je Valensija postigla samo 75 poena, ali je jasno da je kontrolisala ofanzivni skok. Upravo ofanzivni skok i naša neefikasnost u šutevima iz mesta, mislim da su to bili ključni faktori koji su napravili razliku u korist Valensije.

Košarkaši španskog kluba se nalaze na prvom mestu na tabeli Evrolige sa devet pobeda i tri poraza, dok je Partizan na 11. poziciji sa skorom 6/6.

Crno-beli će u narednom, 13. kolu Evrolige u petak u dvorani "Aleksandar Nikolić" dočekati Bešiktaš.