HRVATSKI premijer Andrej Plenković izjavio je danas da krivicu za smrt bivšeg hrvatskog atletičara, reprezentativca i sportskog trenera Kristijana Josipa Periša (32), koji je bio pacijent Klinike za psihijatriju Sveti Ivan, snosi gradska vlast u Zagrebu, kao i stranke Možemo i Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP), i da je njihov pokušaj da odgovornost prebace na hrvatsku vladu neprimeren.