TAKOVO SE OPROSTILO: Odbojkaše iz Gornjeg Milanovca eliminisala Riga iz Kupa izazivača
ODBOJKAŠI Takova stali su na prvoj prepreci u Kupu izazivača. Igrači iz Gornjeg Milanovca su u revanš meču prve runde u Rigi izgubili od domaćina sa 3:1 (17:25, 25:19, 25:19, 25:22). Kako je naš tim slavio u prvom meču sa 3:0, odlučivao je „zlatni set“ u kojem su uspešniji bili Letonci – 16:14. Takovo je u odlučujućem setu vodilo sa 6:2, 10:8, ali je domaćin preokrenuo na 14:12 i na kraju izborio duel sa francuskim Turkoanom.
Naš drugi predstavnik, Karađorđe u sredu (18.00) će u drugom meču dočekati špansku Soriju, koju je u prvom meču savladao sa 3:2. Ukoliko se Španci revanširaju o plasmanu u 16-finala odlučivaće „zlatni set“.
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