IZNENADNI AMERIČKI UDAR NA POLOŽAJE GARDE: Centralna komanda upotrebila visokoprecizno oružje, Iran zatečen
AMERIČKI borbeni avioni izveli su vazdušne udare na iransko ostrvo Kešm, u Ormuskom moreuzu, gađajući raketni položaj Korpusa čuvara islamske revolucije (IRGC). Vašington je napad okarakterisao kao čin „samoodbrane“.
Do napada je došlo nekoliko sati nakon što je Teheran lansirao bespilotne letelice na američko vojno postrojenje u Bahreinu, prenosi RT Internešnl.
- Ranije danas američki borbeni avioni upotrebili su visokopreciznu municiju za napad na raketni položaj Korpusa čuvara islamske revolucije (IRGC) na ostrvu Kešm, u okviru samoodbrane - izjavio je u utorak američki vojni zvaničnik novinarima.
- Napad je izveden kao odgovor na agresivne akcije IRGC-a usmerene protiv američkog osoblja i vojne imovine - dodao je zvaničnik.
On je poručio da Centralna komanda američke vojske (CENTKOM) ostaje u potpunosti spremna da zaštiti američke snage širom regiona.
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