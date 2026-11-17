AMERIČKI borbeni avioni izveli su vazdušne udare na iransko ostrvo Kešm, u Ormuskom moreuzu, gađajući raketni položaj Korpusa čuvara islamske revolucije (IRGC). Vašington je napad okarakterisao kao čin „samoodbrane“.

Foto: Tanjug/AP Photo/Sakchai Lalit

Do napada je došlo nekoliko sati nakon što je Teheran lansirao bespilotne letelice na američko vojno postrojenje u Bahreinu, prenosi RT Internešnl.

- Ranije danas američki borbeni avioni upotrebili su visokopreciznu municiju za napad na raketni položaj Korpusa čuvara islamske revolucije (IRGC) na ostrvu Kešm, u okviru samoodbrane - izjavio je u utorak američki vojni zvaničnik novinarima.

- Napad je izveden kao odgovor na agresivne akcije IRGC-a usmerene protiv američkog osoblja i vojne imovine - dodao je zvaničnik.

On je poručio da Centralna komanda američke vojske (CENTKOM) ostaje u potpunosti spremna da zaštiti američke snage širom regiona.

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