Uzalud i 27 poena Dvejna Vašingtona.

Credit: Augustinas MeĹˇkeleviÄŤius / imago sportfotodienst / Profimedia

Košarkaši Fenerbahčea pobedili su večeras u Istanbulu ekipu Asvela rezultatom 115:81 u utakmici 12. kola Evrolige.

Najefikasniji u timu Šrunasa Jasikevičijusa bio je Šejn Larkin sa 25 poena. Kod gostiju, najbolji je bio Matis Dosu-Jovo sa 19 poena.

Fenerbahče se trenutno nalazi na petom mestu na tabeli Evrolige sa osam pobeda i četiri poraza, dok je Asvel na 16. poziciji sa skorom 4/8.

Turci će u narednom, 13. kolu gostovati Olimpiji u Milanu, dok će Francuzi igrati protiv Efesa u Istanbulu.

Košarkaši Žalgirisa savladali su na svom terenu posle produžetka Bajern sa 117:114. Najefikasniji u timu "zelenih" bio je Karsen Edvards sa 32 poena.

U ekipi iz Minhena najbolji je bio Johanes Timan sa 33 poena, dok je Dvejn Vašington dodao 27.

Litvanci su trenutno šesti na tabeli sa osam pobeda i četiri poraza, dok su Bavarci na 18. poziciji sa skorom 3/9. Žalgiris će u 13. kolu dočekati Panatinaikos, dok će Bajern u Minhenu igrati protiv Baskonije.

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