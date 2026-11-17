Ludilo u Kaunasu i pobeda Žalgirisa posle produžetaka, Fener razbio Francuze
Uzalud i 27 poena Dvejna Vašingtona.
Košarkaši Fenerbahčea pobedili su večeras u Istanbulu ekipu Asvela rezultatom 115:81 u utakmici 12. kola Evrolige.
Najefikasniji u timu Šrunasa Jasikevičijusa bio je Šejn Larkin sa 25 poena. Kod gostiju, najbolji je bio Matis Dosu-Jovo sa 19 poena.
Fenerbahče se trenutno nalazi na petom mestu na tabeli Evrolige sa osam pobeda i četiri poraza, dok je Asvel na 16. poziciji sa skorom 4/8.
Turci će u narednom, 13. kolu gostovati Olimpiji u Milanu, dok će Francuzi igrati protiv Efesa u Istanbulu.
Košarkaši Žalgirisa savladali su na svom terenu posle produžetka Bajern sa 117:114. Najefikasniji u timu "zelenih" bio je Karsen Edvards sa 32 poena.
U ekipi iz Minhena najbolji je bio Johanes Timan sa 33 poena, dok je Dvejn Vašington dodao 27.
Litvanci su trenutno šesti na tabeli sa osam pobeda i četiri poraza, dok su Bavarci na 18. poziciji sa skorom 3/9. Žalgiris će u 13. kolu dočekati Panatinaikos, dok će Bajern u Minhenu igrati protiv Baskonije.
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