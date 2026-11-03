KREĆU OD ESTONACA: Rukometaši u četvrtak u Novom Sadu startuju u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2028.godine
ZAGREVANjE za SP iduće godine u Nemačkoj. Rukometaši u četvrtak (16.30) u novosadskoj dvorani "Slana Bara" protiv Estonije startuju u kvalifikacijama za EP 2028. godine. Ulaz je slobodan, ali se ulaznice moraju rezervisati putem mejla ulaznice@rss.org.rs.
"Orlove" u drugom kolu grupe 3 u nedelju u slovačkom Prešovu očekuje i duel sa Ukrajinom. Ono što najviše hrabri je povratak Lazara Kukića, koji se dugo oporavljao od teške povrede.
- Hvala Bogu tu sam sa ekipom, osećam se odlično i presrećan sam što sam se vratio na teren.Očekuju nas dve utakmice, kvalifikacione za Evropsko prvenstvo. Što se tiče Estonije, iskreno ne znam puno o tom timu, malo su nepoznanica, ali to ništa ne menja. Mi moramo da odigramo najbolje moguće i da dobijemo taj meč. Pozivam sve navijače da dođu na Slanu Baru, očekujemo ih u velikom broju i da svi uživamo u sportskoj predstavi - kaže za sajt Srpskog rukometnog saveta Kukić.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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