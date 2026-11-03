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KREĆU OD ESTONACA: Rukometaši u četvrtak u Novom Sadu startuju u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2028.godine

Slobodan Krstović

03. 11. 2026. u 23:30

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ZAGREVANjE za SP iduće godine u Nemačkoj. Rukometaši u četvrtak (16.30) u novosadskoj dvorani "Slana Bara" protiv Estonije startuju u kvalifikacijama za EP 2028. godine. Ulaz je slobodan, ali se ulaznice moraju rezervisati putem mejla ulaznice@rss.org.rs.

КРЕЋУ ОД ЕСТОНАЦА: Рукометаши у четвртак у Новом Саду стартују у квалификацијама за Европско првенство 2028.године

fotoMaximilian Koch / imago sportfotodienst / Profimedia

"Orlove" u drugom kolu grupe 3 u nedelju u slovačkom Prešovu očekuje i duel sa Ukrajinom. Ono što najviše hrabri je povratak Lazara Kukića, koji se dugo oporavljao od teške povrede.

- Hvala Bogu tu sam sa ekipom, osećam se odlično i presrećan sam što sam se vratio na teren.Očekuju nas dve utakmice, kvalifikacione za Evropsko prvenstvo. Što se tiče Estonije, iskreno ne znam puno o tom timu, malo su nepoznanica, ali to ništa ne menja. Mi moramo da odigramo najbolje moguće i da dobijemo taj meč. Pozivam sve navijače da dođu na Slanu Baru, očekujemo ih u velikom broju i da svi uživamo u sportskoj predstavi - kaže za sajt Srpskog rukometnog saveta Kukić.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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