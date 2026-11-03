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RADNIČKI GOST RUME: Osmo kolo ARKUS Superlige za rukometašice igra se od srede do ponedeljka

Slobodan Krstović

03. 11. 2026. u 22:40

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ZBOG obaveza na evropskoj sceni rukometašice Rume će već u sredu (20.00) ugostiti lidera prvenstva, Radnički. Inače, igračice Rume u prvom meču treće kola Evrokupa u nedelju dočekuju austrijskiAcersdort. Ostali mečevi igraju za vreme vikenda,a najzamiljiviji je duel Naise i Napretka, koji se sastaju u nedelju.

РАДНИЧКИ ГОСТ РУМЕ: Осмо коло АРКУС Суперлиге за рукометашице игра се од среде до понедељка

Foto: Depositphotos

OSMO kolo ARKUS Superlige za rukometašice, sreda: Ruma - Radnički (20.00). Subota: Crvena zvezda - Bekament (18.00), Vojvodina - Temerin (18.30). Nedelja: Naisa - Napredak (17.30). Ponedeljak: Bor - Mladost (19.00), Jagodina - Partizan (18.00).

TABELA: Radnički 12 (meč manje), Bor 12 (meč manje), Napredak 9, C. zvezda 8 (tri meča manje), Vojvodina 7, Naisa 6 (meč manje), Ruma 5 (dva meča manje), Partizan 4, Bekament 4, Mladost 3, Jagodina 2 (dva meča manje), Temerin 2.

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