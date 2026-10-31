PREOSTAJU MU SAMO IZLAZNA VRATA Melanšon: Makron će morati da popusti demonstrantima ili da ode
LIDER francuske stranke Nepokorena Francuska (LFI) Žan-Lik Melenšon izjavio je danas, nakon učešća na protestu u Parizu, da će predsednik Francuske Emanuel Makron "morati da popusti ili da ode", optuživši medije da umanjuju broj učesnika na demonstracijama koje se u Francuskoj održavaju treću subotu zaredom.
Melenšon je na platformi X naveo da je, uprkos zatvorenim stanicama metroa, višednevnoj, kako je ocenio, "kampanji zastrašivanja" u medijima i promeni mesta okupljanja, broj demonstranata i ove subote bio veliki, prenosi televizija BFM.
On je prethodno učestvovao u protestnoj povorci u Parizu od Por de Banjolea, na istočnom obodu Pariza, u 20. arondismanu, do Por de Šarantona, na jugoistočnom obodu Pariza, u 12. arondismanu.
Prema njegovim rečima, demonstranti su bili "podjednako disciplinovani" kao i prethodne subote, dok mediji, kako je ocenio, ponovnim umanjivanjem broja učesnika podstiču Makrona da produžava sukob sa demonstrantima.
-Što pad bude teži, to će biti teže. Moraće da popusti ili da ode, napisao je Melenšon, koji je i prošle nedelje pozvao francuskog predsednika da "popusti", navodeći da će mu nakon toga preostati samo "izlazna vrata".
Prema zvaničnim podacima francuskog Ministarstva unutrašnjih poslova, na protestima širom zemlje danas je učestvovalo 320.000 ljudi, dok su organizatori procenili da ih je bilo gotovo 500.000.
Demonstranti protestuju zbog troškova života i uslova školovanja u srednjim školama i na univerzitetima.
Incidenti su izbili na kraju protesta u Parizu, kao i u drugim gradovima, među kojima su Lion, Bordo, Marsej, Lil i Tuluz.
(Tanjug)
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