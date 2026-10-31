Svet

PREOSTAJU MU SAMO IZLAZNA VRATA Melanšon: Makron će morati da popusti demonstrantima ili da ode

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

31. 10. 2026. u 23:33

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

LIDER francuske stranke Nepokorena Francuska (LFI) Žan-Lik Melenšon izjavio je danas, nakon učešća na protestu u Parizu, da će predsednik Francuske Emanuel Makron "morati da popusti ili da ode", optuživši medije da umanjuju broj učesnika na demonstracijama koje se u Francuskoj održavaju treću subotu zaredom.

ПРЕОСТАЈУ МУ САМО ИЗЛАЗНА ВРАТА Меланшон: Макрон ће морати да попусти демонстрантима или да оде

foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Melenšon je na platformi X naveo da je, uprkos zatvorenim stanicama metroa, višednevnoj, kako je ocenio, "kampanji zastrašivanja" u medijima i promeni mesta okupljanja, broj demonstranata i ove subote bio veliki, prenosi televizija BFM.

On je prethodno učestvovao u protestnoj povorci u Parizu od Por de Banjolea, na istočnom obodu Pariza, u 20. arondismanu, do Por de Šarantona, na jugoistočnom obodu Pariza, u 12. arondismanu.

Prema njegovim rečima, demonstranti su bili "podjednako disciplinovani" kao i prethodne subote, dok mediji, kako je ocenio, ponovnim umanjivanjem broja učesnika podstiču Makrona da produžava sukob sa demonstrantima.

-Što pad bude teži, to će biti teže. Moraće da popusti ili da ode, napisao je Melenšon, koji je i prošle nedelje pozvao francuskog predsednika da "popusti", navodeći da će mu nakon toga preostati samo "izlazna vrata".

Prema zvaničnim podacima francuskog Ministarstva unutrašnjih poslova, na protestima širom zemlje danas je učestvovalo 320.000 ljudi, dok su organizatori procenili da ih je bilo gotovo 500.000.

Demonstranti protestuju zbog troškova života i uslova školovanja u srednjim školama i na univerzitetima.

Incidenti su izbili na kraju protesta u Parizu, kao i u drugim gradovima, među kojima su Lion, Bordo, Marsej, Lil i Tuluz.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - IZBODEN MUŠKARAC U NOVOM SADU: Napadač mu prišao dok je izlazio iz auta

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal