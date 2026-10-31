Politika

UPOZORENJE DIREKTORA STOJKOVIĆA: Ako okupacija "Jovine" gimnazije uspe - očekujemo uklanjanje ikone Svetog Save

Novosti online

31. 10. 2026. u 19:27

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DIREKTOR Gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj" Radivoje Stojković, koga su nedavno na pravdi Boga privodili gostovao je u Kolegijumu na Infomer televiziji.

УПОЗОРЕЊЕ ДИРЕКТОРА СТОЈКОВИЋА: Ако окупација Јовине гимназије успе - очекујемо уклањање иконе Светог Саве

Foto: Printskrin Jutjub

Stojković je potpuno nezakonito uhapšen zbog radnog spora.

- Uhapšen sam suprotno povelji ljudskih prava - kaže Stojković.

Stojković objašnjava kako je izgledao sam čin njegovog hapšenja.

- Pozivan sam u Policijsku upravu, na osnovu naloga tužioca, da dođem da dam izjavu. Dobrovoljno sam došao. Sačekali su me inspektori vrlo korektno. Rečeno mi je da sam zadržan po nalogu Tužilaštva do 48 sati - rekao je Stojković.

Stojković je objasnio da je u pritvoru bio u jednokrevetnoj samici.

- Verovatno je procena da sam visokorizičan po sebe i po druge. Ja sam bio potpuno miran - kaže Stojković.

Govoreći o motivima onih koji su ga proganjali, profesor Stojković kaže da uzroci napada leže u tome što je smatrao da škole i fakulteti nisu mesta gde bi smelo da bude politike.

- Ako ova okupacija Jovine gimnazije uspe, očekujem da će, kao i 1944. godine, njima smetati ikona Svetog Save - kaže Stojković.

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