UPOZORENJE DIREKTORA STOJKOVIĆA: Ako okupacija "Jovine" gimnazije uspe - očekujemo uklanjanje ikone Svetog Save
DIREKTOR Gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj" Radivoje Stojković, koga su nedavno na pravdi Boga privodili gostovao je u Kolegijumu na Infomer televiziji.
Stojković je potpuno nezakonito uhapšen zbog radnog spora.
- Uhapšen sam suprotno povelji ljudskih prava - kaže Stojković.
Stojković objašnjava kako je izgledao sam čin njegovog hapšenja.
- Pozivan sam u Policijsku upravu, na osnovu naloga tužioca, da dođem da dam izjavu. Dobrovoljno sam došao. Sačekali su me inspektori vrlo korektno. Rečeno mi je da sam zadržan po nalogu Tužilaštva do 48 sati - rekao je Stojković.
Stojković je objasnio da je u pritvoru bio u jednokrevetnoj samici.
- Verovatno je procena da sam visokorizičan po sebe i po druge. Ja sam bio potpuno miran - kaže Stojković.
Govoreći o motivima onih koji su ga proganjali, profesor Stojković kaže da uzroci napada leže u tome što je smatrao da škole i fakulteti nisu mesta gde bi smelo da bude politike.
- Ako ova okupacija Jovine gimnazije uspe, očekujem da će, kao i 1944. godine, njima smetati ikona Svetog Save - kaže Stojković.
Preporučujemo
DRAMA U MOSKVI: SAD upozorile FSB na pripremu terorističkog napada
31. 10. 2026. u 16:29
"STRAHOVLADA, TIRANIJA I DIKTATURA" Ana Brnabić o konferenciji za novinare SL
31. 10. 2026. u 16:15
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Luka Dončić osramoćen! Stef Kari "izlomio" Slovenca, o ovom potezu bruji ceo svet (VIDEO)
Golden Stejt Voriorisli vezali su i treću pobedu u NBA ligi pobedivši Los Anđeles Lejkerse sa 112:95.
31. 10. 2026. u 10:55
Komentari (0)