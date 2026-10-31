Bamba Dijeng diže formu: Senegalac het-trikom "slomio" Mačvu u Šapcu (VIDEO)

ZVEZDIN napad konačno pokazao ono što se od njega očekuje na "Gradskom stadionu" u Šapcu.

FOTO: FK Crvena zvezda

Crvena zvezda je došla do nove pobede u Superligi na gostovanju Mačvi (4:2), a glavnu ulogu u trijumfu crveno-belih imao je Bamba Dijeng.

Senegalac je konačno pokazao svoj kvalitet i sa tri postignuta pogotka nosio je akteulnog šampiona do tri boda u Šapcu.

Prvi pogodak postigao je na samom startu meča, tačnije u 16. minutu kada je naleteo na odbitak posle udarca Lučića i maltene "slučajno" zatresao mrežu.

Do kraja poluvremena, Dijeng je ponovo tresao mrežu. Igrao se 29. minut kada je Elšnik oduzeo loptu na ivici kaznenog prostora Mačve i zatim momentalno uposlio Senegalca koji je udarcem iz prve matirao Jovanovića.

Svoj treći pogodak na meču dvadesetšestogodinjši napad postigao je u samoj završnici pri rezultatu 2:2, Kim je lepo probio po desnoj strani i uputio oštar centaršut koji je posle loše intervencije Sladojevića došao do Dijenga kojem nije bilo teško da iz neposredne blizine zatrese mrežu i tako slomi otpor hrabrih Šapčana.

Ovo je Dijengu bilo ubedljivo najbolje izdanje od kada je u Zvezdi i u klubu se nadaju da je današnji meč samo naznaka onoga što dolazi od Senegalca koji je letos bio verovatno najzvučnije pojačanje srpskog šampiona.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.