Bamba Dijeng diže formu: Senegalac het-trikom "slomio" Mačvu u Šapcu (VIDEO)
ZVEZDIN napad konačno pokazao ono što se od njega očekuje na "Gradskom stadionu" u Šapcu.
Crvena zvezda je došla do nove pobede u Superligi na gostovanju Mačvi (4:2), a glavnu ulogu u trijumfu crveno-belih imao je Bamba Dijeng.
Senegalac je konačno pokazao svoj kvalitet i sa tri postignuta pogotka nosio je akteulnog šampiona do tri boda u Šapcu.
Prvi pogodak postigao je na samom startu meča, tačnije u 16. minutu kada je naleteo na odbitak posle udarca Lučića i maltene "slučajno" zatresao mrežu.
Do kraja poluvremena, Dijeng je ponovo tresao mrežu. Igrao se 29. minut kada je Elšnik oduzeo loptu na ivici kaznenog prostora Mačve i zatim momentalno uposlio Senegalca koji je udarcem iz prve matirao Jovanovića.
Svoj treći pogodak na meču dvadesetšestogodinjši napad postigao je u samoj završnici pri rezultatu 2:2, Kim je lepo probio po desnoj strani i uputio oštar centaršut koji je posle loše intervencije Sladojevića došao do Dijenga kojem nije bilo teško da iz neposredne blizine zatrese mrežu i tako slomi otpor hrabrih Šapčana.
Ovo je Dijengu bilo ubedljivo najbolje izdanje od kada je u Zvezdi i u klubu se nadaju da je današnji meč samo naznaka onoga što dolazi od Senegalca koji je letos bio verovatno najzvučnije pojačanje srpskog šampiona.
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