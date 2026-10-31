NAUČNICI TESTIRAJU NOVU TERAPIJU: Ultrazvuk za oporavak teško oštećenog mozga

PACIJENT u Kini koji je proveo tri meseca u komi nakon izliva krvi u mozak, ponovo je stekao sposobnost govora, samostalnog uzimanja hrane i hodanja uz pomoć druge osobe, nakon eksperimentalne terapije fokusiranim ultrazvučnim talasima, objavili su danas kineski mediji.

Foto: Depositphotos

Reč je o delu ranog kliničkog ispitivanja nove tehnologije koja koristi ciljane ultrazvučne talase za stimulaciju dubokih struktura mozga, sa ciljem obnavljanja moždanih funkcija kod pacijenata sa teškim neurološkim oštećenjima, prenela je kineska državna televizija CCTV.

Tehnologiju je razvila grupa istraživača, među kojima su i stručnjaci iz Instituta za napredne tehnologije u Šenženu, koji deluju u okviru Kineske akademije nauka.

Za razliku od nekih postojećih metoda, ova tehnika ne zahteva invazivnu hiruršku intervenciju niti ugradnju elektroda u mozak.

Metoda podrazumeva korišćenje magnetne rezonance za identifikaciju ciljnih oblasti mozga, posebno talamusa, koji ima važnu ulogu u regulisanju svesti i komunikaciji između neuronskih mreža.

Istraživači zatim, kako pojašnjava Saut Čajna morning post, usmeravaju fokusirane ultrazvučne impulse ka tim oblastima, u pokušaju da obnove moždane mreže neophodne za očuvanje svesti.

Prema dostupnim podacima u preliminarnom istraživanju sprovedenom u saradnji sa Medicinskim univerzitetom u Kunmingu, poboljšanje ponašanja koje ukazuje na očuvanje svesti zabeleženo je kod 13 od ukupno 24 pacijenta sa hroničnim poremećajima svesti.

Pacijenti su tokom četiri nedelje primali po tri terapije nedeljno, u trajanju od po 20 minuta.

U jednom od zapaženijih slučajeva, pacijent koji je tri meseca bio u komi nakon krvarenja u mozgu, posle 30 dana ultrazvučne terapije i rehabilitacije ponovo je mogao da razgovara, samostalno jede i hoda uz pomoć druge osobe.

Fokusirani ultrazvuk privlači sve veću pažnju naučnika zbog mogućnosti da dopre do dubokih struktura mozga bez rizika povezanih sa otvaranjem lobanje ili hirurškim ugrađivanjem elektroda.

Slična istraživanja sprovode se i u Sjedinjenim Američkim Državama, gde Univerzitet Kalifornije u Los Anđelesu predvodi kliničko ispitivanje u koje je uključeno 60 pacijenata sa teškim povredama mozga.

To istraživanje obuhvata i kontrolnu grupu koja prima simuliranu stimulaciju, kako bi se utvrdilo da li je eventualni oporavak direktna posledica terapije ili spontanog poboljšanja zdravstvenog stanja.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - IZBODEN MUŠKARAC U NOVOM SADU: Napadač mu prišao dok je izlazio iz auta

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.