SKANDAL U HRVATSKOJ! Navijači Dinama razvili sraman transparent: "Krv na Usrks" (FOTO)

Bad Blue Boysi u centru skandala.

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Gostovanje Dinama iz Zagreba protiv Rudeša u Velikoj Gorici (1:0) obeležili su Bad Blue Boysi, koji su na tribini razvili transparent sa porukom „Ako ne znaš šta je bilo. Krv na Uskrs“.

Sporna parola bila je postavljena u centralnom delu koreografije, uz ilustracije putokaza sa imenima nekoliko naselja.

Na tablama su se nalazili nazivi Otočca, Saborskog, Čanka, Široke Kule, Lovinca i Gospića, čime je navijačka grupa dodatno skrenula pažnju na svoju poruku. Bad Blue Boysi su na gostujućoj tribini istakli i druge transparente, dok je tokom utakmice priređena i velika bakljada.

Skandal u Hrvatskoj! Foto: https://t.co/TnCjteZaAZ https://t.co/0a4pjhfyjx — sportsscandals (@sportsscandals1) October 31, 2026

Navijači zagrebačkog kluba bili su glasni i tokom ostatka susreta, a sa tribine su se čule i pesme Marka Perkovića Tompsona, među kojima „Moja domovina“ i „Zovi, samo zovi“.

Na utakmici je slavio Rudeš minimalnim rezultatom, a jedini pogodak postigao je Ernandez u 30. minutu.

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