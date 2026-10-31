AMERI GLEDAJU I NE VERUJU: Potez velike ruske zvezde ostavio sve bez teksta!
Veliki potres mogao bi da zadesi NHL, pošto je Nikita Kučerov, prema navodima poznatog novinara Eliota Fridmana sa Sportsneta, zatražio odlazak iz Tampa Bej lajtninga!
Kako prenose mediji, ruski napadač obavestio je čelnike kluba, ali i svoje saigrače, da ne planira da produži saradnju sa ekipom sa Floride. Do preokreta je navodno došlo nakon što pregovori o novom ugovoru nisu doneli željeni rezultat.
Kučerov se trenutno nalazi u poslednjoj godini osmogodišnjeg ugovora vrednog 76 miliona dolara, koji mu donosi prosečnu godišnju zaradu od 9,5 miliona. Prema pojedinim izveštajima, njegov tabor navodno želi novi šestogodišnji ugovor vredan oko 20 miliona dolara po sezoni.
Međutim, Tampa za sada ne želi ni da razmatra njegov odlazak.
Generalni menadžer Džulijen Brizboa oglasio se povodom čitave situacije i bio prilično jasan.
- Kategorički nemamo nameru da trejdujemo Nikitu - rekao je Brizboa
Ovakav razvoj događaja posebno je iznenađujući kada se uzme u obzir koliko je Kučerov značio franšizi. Sa Tampa Bejom osvojio je dva Stenli kupa, dva puta je proglašen za najkorisnijeg igrača lige, a tri puta je osvajao Art Ros trofej namenjen najboljem strelcu NHL-a.
Nedavno je prestigao i Stivena Stemkosa na večnoj listi najboljih po broju poena u istoriji kluba, čime je dodatno učvrstio status jedne od najvećih legendi franšize.
Eventualni trejd neće biti jednostavan ni zbog njegove modifikovane klauzule o zabrani trejda, koja mu omogućava da bira gde će biti trejdovan. Zbog toga bi svaki potencijalni dogovor zahtevao saglasnost igrača, ali i ozbiljnu ponudu zainteresovane ekipe.
Za sada nema potvrde o konkretnim klubovima koji bi mogli da budu njegova naredna destinacija, niti je trejd dogovoren.
Jedno je sigurno, Tampa Bej se nalazi pred potencijalno jednom od najvažnijih odluka u istoriji kluba.
Deluje da je jedan od najboljih hokejaša 21. veka odlučan da napusti franšizu koja poslednjih godina ne igra na nivou potrebnom za Stenli kupove, prečesto ispadaju iz prve runde, a ne žele ni da mu daju novac koji je i te kako zaslužio, tako da smo sve bliži tome da dobijemo jedan od najvećih trejdova u istoriji NHL-a.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
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