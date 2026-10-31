Patrijarh Porfirije sutra služi pomen postradalima na Železničkoj stanici u Novom Sadu
UPRAVA hrama Svetog Save na Vračaru obaveštava verni narod da će u nedelju, 1. novembra 2026. godine, posle svete Liturgije kojom će načalstvovati Njegova Svetost Patrijarh srpski g. Porfirije, biti služen pomen svim postradalima na Železničkoj stanici u Novom Sadu pre dve godine.
Sveta Liturgija počinje u 9 časova.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
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