Društvo

Patrijarh Porfirije sutra služi pomen postradalima na Železničkoj stanici u Novom Sadu

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

31. 10. 2026. u 23:04

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UPRAVA hrama Svetog Save na Vračaru obaveštava verni narod da će u nedelju, 1. novembra 2026. godine, posle svete Liturgije kojom će načalstvovati Njegova Svetost Patrijarh srpski g. Porfirije, biti služen pomen svim postradalima na Železničkoj stanici u Novom Sadu pre dve godine.

Патријарх Порфирије сутра служи помен пострадалима на Железничкој станици у Новом Саду

Foto: SPC

Sveta Liturgija počinje u 9 časova.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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