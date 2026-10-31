Trener Mačve utučen: "Nismo napravili rikaveri..."

Šapčani namučili šampiona Srbije.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Fudbaleri Mačve poraženi su od Crvene zvezde (2:4), iako su do samog finiša imali šansu da izbegnu isti.

Što nisu, najveći krivac je Bamba Dijang, koji je het-trikom vodio četu Alberta Rijere do novog trijumfa u Superligi Srbije.

Trener Šapčana, Nemanja Glušica, sumirao je utiske posle novog neuspeha, zbog koga je "provincijski Urugvaj" ostao na samom začelju tabele.

FOTO: FK Crvena zvezda

- Mogu da budem zadovoljan borbenošću, igrom na momente, pogotovo igrom u polju, gol smo primili dosta jeftino i uspeli da se vratimo što je jako teško protiv ovakvog protivnika. Taj momenat, kada primamo treći gol, napravili smo veliki razmak između linija i nismo napravili rikaveri, pa je Zvezda rutinski privela posao kraju. Čestitam momcima na borbenosti, disciplini i dobroj utakmici. U utorak smo igrali kup, a teško trpimo ritam da igramo na tri dana. Možemo da budemo zadovoljni svim, osim rezultata - rekao je Glušica.

Mačva ima 10 bodova i zauzima 12. mesto, ispod njih su samo Radnički iz Niša sa dva poena manje i "fenjeraš" Zemun sa šest bodova.

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