Fudbal

Povratak Mihaila Ivanpvića u stilu: Ovo raduje i selektora Paunovića

У. Ћ.

31. 10. 2026. u 19:33

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Odmah se upisao u statistiku.

Повратак Михаила Иванпвића у стилу: Ово радује и селектора Пауновића

Photo: Alan Stanford/PPAUK / Shutterstock Editorial / Profimedia

Srpski fudbaler Mihailo Ivanović vratio se na teren posle više od dva meseca pauze i odmah upisao asistenciju za Milvol, koji je u 13. kolu Čempionšipa deklasirao Derbi Kaunti sa 4:1.

Srpski napadač povredio se još 15. avgusta, na utakmici prvog kola protiv Kvins Park Rendžersa, a povratak je obeležio u prošlom kolu protiv Portsmuta. Ušao je u igru i danas sa klupe, odnosno u 68. minutu.

Nije mu trebalo mnogo da se upiše u statistiku – u 84. minutu asistirao je Kuperu za četvrti gol domaćeg tima.

Prethodno je Lizbi dva puta zatresao mrežu, dok su po jedan pogodak postigli Kundle i Kuper.

Ivanovićev povratak posebno je važan imajući u vidu da je prošle sezone postigao 12 golova u Čempionšipu i privukao interesovanje nekoliko klubova. Među njima su bili Everton i Fulam, dok je Parma navodno ponudila oko osam miliona evra za njegov transfer. Milvol je odbio ponudu italijanskog kluba, zadržao srpskog napadača i produžio ugovor sa njim.

Posle duge pauze, Ivanović je tako već na prvom nastupu pokazao koliko može da znači ekipi, a njegov povratak na teren i asistencija predstavljaju dobru vest i za selektora Srbije Veljka Paunovića.

Standings provided by Sofascore

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