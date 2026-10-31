KURTI O VLASTI STUDENTSKE LISTE: Nadam se da će biti pozitivnih promena

VOĐA albanskih separatista Aljbin Kurti izjavio je danas da ne zna kakva će biti nova vlast u Srbiji, ali se nada pozitivnim promenama prema njenom pristupu Kosovu i Metohiji i Albancima.

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“Studentska lista je bila prva, koalicija Aleksandra Vučića je izgubila parlamentarnu većinu, dok je lista Ivice Dačića ostala van parlamenta. Četvrt veka nakon poraza Miloševića i Šešelja na početku 21. veka, izgubili su i njihovi politički naslednici, Vučić i Dačić. Trenutno znamo ko je izgubio vlast u Srbiji, ali još uvek ne znamo ko ju je dobio. Nadamo se da će ovu političku promenu pratiti i pozitivna promena u pristupu zvaničnog Beograda prema Kosovu (i Metohiji) i Albancima u Preševu, Bujanovcu i Medveđi“, rekao je Kurti na sednici Generalnog saveta pokreta “Samoopredeljenje” čiji je predsednik.

Kurti očekuje da nova vlast u Beogradu promeni politički kurs.

"Suočavanje sa prošlošću, denacifikacija političkog diskursa, institucionalna dekriminalizacija i unutrašnja demokratizacija moraju stvoriti uslove za normalizaciju odnosa sa susedima“, tvrdi Kurti.