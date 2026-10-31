Pali se De Zerbijeva mašina: Totenhem savladao još jednog gradskog rivala i upisao treću uzastopnu pobedu

Sve bolje izgleda četa italijanskog stručnjaka koja je bez problema savladala Kristal palas na svom terenu rezultatom 2:0 i tako potvrdila da se nalazi u sjajnoj formi.

David Klein / imago sportfotodienst / Profimedia

Totenhem je pitanje pobednika rešio već u prvih pola sata utakmice, pošto je crveni karton Matete nakon neopreznog starta Francuza ubrzo unovčio pogotkom Arčija Greja u 25. minutu.

Nakon toga je kontrolisao igru tokom čitavog susreta, pitao se za sve na terenu, a trijumf je overio Jan Pol van Heke u 73. minutu kada je ugurao loptu u mrežu nakon što mu je Henderson zaustavio udarac glavom iz blizine.

Do kraja su "pevci" mogli i do ubedljivije pobede, ali Kudus se propisno obrukao kada nije iskoristio dodavanje Luka Viliajmsa Barneta koji je pre toga maestralno izbacio odbranu Palasa po levoj strani.

Sve u svemu odlično popodne za Totenhem kojem je ovo bila treća uzastopna prvenstva pobeda, druga u gradskim derbijima nakon one nad Čelsijem prošle nedelje (2:0) i definitivno je da je četa Roberta de Zerbija upalila motore nakon slabog starta sezone.

Današnjim trijumfom domaćin se popeo na osmo mesto na tabeli, dok je novi poraz Palas ostavio u zoni ispadanja, što i nije neočekivano nakon poteza koje je uprava letos napravila.

🤍🔝 Three wins in a row for Tottenham as they beat Crystal Palace! ✅ 2-0 vs Crystal Palace ✅ 2-0 vs Chelsea ✅ 2-1 vs Coventry Who’s your MOTM? https://t.co/130sdljAZn — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 31, 2026

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