Pred derbi protiv Dortmunda: Evo kako su navijači Bajerna dočekali osvajala Zlatne lopte! (VIDEO)
Najbolji golgeter Bundeslige obeležio godinu.
Fudbaleri Bajerna igraju protiv Borusije Dortmund derbi osmog kola Bundeslige.
Pred okršaj velikana, usledila je fešta na Alijanc areni, u čast Harija Kejna.
Najbolji strelac šampiona Nemačke nedavno je osvojio Zlatnu loptu, trijumfovavši ispred Francuza Kilijana Mbapea i Španca Lamina Jamala, što su navijači Bavaraca umeli da cene.
Naime, uoči utakmice je Kejn izašao na teren sa suprugom i njihovo četvoro dece, kao i osvojenim trofejom u rukama, posle čega su usledili aplauzi sa tribina Alijanc arene.
Podsetimo, on je stigao u Bajern pre tri godine iz Totenhema i sa klubom osvojio dve titule u Bundesligi.
Pre toga, iako je blistao i u dresu tima iz Londona, sa "pevcima" nije uspeo da podigne nijedan pehar.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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