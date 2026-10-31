Pred derbi protiv Dortmunda: Evo kako su navijači Bajerna dočekali osvajala Zlatne lopte! (VIDEO)

Najbolji golgeter Bundeslige obeležio godinu.

FOTO: Tanjug/Tom Weller/dpa via AP)

Fudbaleri Bajerna igraju protiv Borusije Dortmund derbi osmog kola Bundeslige.

Pred okršaj velikana, usledila je fešta na Alijanc areni, u čast Harija Kejna.

Najbolji strelac šampiona Nemačke nedavno je osvojio Zlatnu loptu, trijumfovavši ispred Francuza Kilijana Mbapea i Španca Lamina Jamala, što su navijači Bavaraca umeli da cene.

FOTO: Tanjug/Tom Weller/dpa via AP)

Naime, uoči utakmice je Kejn izašao na teren sa suprugom i njihovo četvoro dece, kao i osvojenim trofejom u rukama, posle čega su usledili aplauzi sa tribina Alijanc arene.

Podsetimo, on je stigao u Bajern pre tri godine iz Totenhema i sa klubom osvojio dve titule u Bundesligi.

Pre toga, iako je blistao i u dresu tima iz Londona, sa "pevcima" nije uspeo da podigne nijedan pehar.

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