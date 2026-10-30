Fudbalski savez Srbije dobio je značajno priznanje i potvrdu poverenja Evropske fudbalske unije. Beograd će od 2. do 6. novembra biti domaćin prve sesije prestižnog edukativnog programa UEFA posvećenog borbi protiv nameštanja fudbalskih utakmica i očuvanju integriteta fudbalskih takmičenja.

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Program UEFA „Fight The Fix“, koji se organizuje svake dve godine, okuplja odabrane učesnike iz međunarodne zajednice posvećene očuvanju integriteta sporta, uključujući službenike za integritet nacionalnih fudbalskih saveza, predstavnike fudbalskih konfederacija, državnih organa i organa za sprovođenje zakona, kao i druge aktere uključene u sprečavanje, otkrivanje i istraživanje nameštanja utakmica.

Ovogodišnji program obuhvata tri edukativne sesije u tri evropske zemlje. Prva će biti održana u Srbiji, od 2. do 6. novembra, druga u Holandiji, od 25. do 29. januara 2027, a treća u Švajcarskoj, od 26. do 30. aprila 2027. godine.

Domaćinstvo uvodne sesije predstavlja veliko priznanje za Fudbalski savez Srbije i još jednu potvrdu ugleda koji organizacija uživa u evropskoj fudbalskoj porodici.

Predavanja, stručne diskusije i praktične radionice biće održani u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi, kao i na različitim lokacijama u Beogradu, uz učešće uglednih predavača i međunarodno priznatih stručnjaka iz oblasti integriteta sporta.

Centralna tema programa biće unapređenje sistema prevencije, prepoznavanja, istrage i sankcionisanja nameštanja fudbalskih utakmica, sa posebnim akcentom na međunarodnu saradnju, razmenu informacija i primenu savremenih metoda za otkrivanje sumnjivih aktivnosti.

Prva sesija u Srbiji biće posvećena prepoznavanju rizika i ranih pokazatelja mogućih manipulacija rezultatima, analizi uticaja sportskog klađenja i upoznavanju sa mehanizmima otkrivanja neregularnosti.

Tokom druge sesije u Holandiji akcenat će biti na prikupljanju informacija, istražnim postupcima i saradnji sa nadležnim državnim organima, dok će završni deo programa u Švajcarskoj biti usmeren na dokazne postupke, pravne mehanizme i procesuiranje slučajeva nameštanja utakmica.

Posebnu vrednost programa predstavlja praktičan rad na simuliranom slučaju nameštanja utakmice, kroz koji će učesnici proći sve faze postupka, od prvih sumnji i prikupljanja dokaza do završnih pravnih procedura.

Borba protiv nameštanja utakmica jedan je od strateških prioriteta UEFA, koja kroz saradnju sa nacionalnim savezima, policijskim i pravosudnim organima, kao i međunarodnim organizacijama, kontinuirano radi na zaštiti regularnosti takmičenja i poverenja u fudbal.

Nakon što je našoj zemlji poverena organizacija značajnih događaja, poput sastanka posvećenog licenciranju klubova, Kongresa UEFA, završnog turnira U21 Evropskog prvenstva 2027. i finala Lige Evrope 2029. godine, izbor Beograda za domaćina ovog stručnog programa nastavak je uspešne saradnje i jasan pokazatelj poverenja koje UEFA ima u organizacione kapacitete i profesionalizam Fudbalskog saveza Srbije.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.