Fudbal

Afričku kup nacija se ponovo održava na dve godine

Танјуг

30. 10. 2026. u 13:20

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OPET kao nekad!

Афричку куп нација се поново одржава на две године

FOTO: Torbjorn Tande / DeFodi Images / Profimedia

Fudbalski Afrički kup nacija će se ponovo održavati svake dve godine, saopštila je ovog petka Afrička fudbalska konfederacija (KAF).

Sledeća izdanja su zakazana za: 2027, 2028, 2031. i 2033. godinu, naglasio je KAF. Zanimljivo, ovo će prvi put od 2012. godine da će igrati na parnu godinu.

Naredne godine domaćini će zajednički biti Kenija, Tanzanija i Uganda. 

Kandidati za organizaciju 2028. godine su pojedinačno Etiopija i Maroko, a zajednički Namibija, Južna Afrika, Zimbabve i Bocvana. 

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Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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