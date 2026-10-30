Afričku kup nacija se ponovo održava na dve godine

OPET kao nekad!

FOTO: Torbjorn Tande / DeFodi Images / Profimedia

Fudbalski Afrički kup nacija će se ponovo održavati svake dve godine, saopštila je ovog petka Afrička fudbalska konfederacija (KAF).

Sledeća izdanja su zakazana za: 2027, 2028, 2031. i 2033. godinu, naglasio je KAF. Zanimljivo, ovo će prvi put od 2012. godine da će igrati na parnu godinu.

Naredne godine domaćini će zajednički biti Kenija, Tanzanija i Uganda.

Kandidati za organizaciju 2028. godine su pojedinačno Etiopija i Maroko, a zajednički Namibija, Južna Afrika, Zimbabve i Bocvana.

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Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.