Mirko Ivanić ušao u istoriju Zvezde (VIDEO)
I to zbog gola u Ubu
Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u osminu finala Kupa Srbije, pošto su u šesnaestini finala ubedljivo savladali Jedinstvo iz Uba rezultatom 5:1, a ovaj duel u sredu ostaće zlatnim slovima upisan u analima kluba iz Ljutice Bogdana.
U prvom planu bio je kapiten Mirko Ivanić, koji je ušao u istoriju srpskog šampiona kao strelac najbržeg pogotka ikada zabeleženog u bogatoj klupskoj istoriji crveno-belih.
Ivanić je matirao golmana Jedinstva posle samo 13 sekundi igre, a sa Marakane dolazi informacija da je u pitanju novi klupski rekord.
Kapiten Zvezde je tako na furiozan način otvorio utakmicu i najavio goleadu svog tima, koji je do kraja susreta rutinski odradio posao i opravdao ulogu apsolutnog favorita za plasman u narednu rundu najmasovnijeg domaćeg takmičenja.
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