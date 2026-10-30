PARTIZAN NA RADNIČKI: Duel Beograđana i Kragujevčana biće derbi četvrtfinala Kupa Srbije za odbojkaše

ODBOJKAŠI Partizana i Radničkog sastaće se u četvrtfinalu Kupa Srbije. Biće to najzanimljiviji okršaj osam najuspešnijih klubova u drugom po jačini takmičenju u Srbiji.

foto ossrb

U ostalim mečevima, koji se igraju 4. i 25. novembra sastaju se: Vojvodina - Karađorđe, Niš - Spartak SU, Takovo - Crvena zvezda.

Prema propisima CEV ukoliko je 1:1 u pobedama posle druge utakmice igraće se "zlatni set". Trofej brani subotički Spartak.

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