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PARTIZAN NA RADNIČKI: Duel Beograđana i Kragujevčana biće derbi četvrtfinala Kupa Srbije za odbojkaše

Slobodan Krstović

30. 10. 2026. u 13:45

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ODBOJKAŠI Partizana i Radničkog sastaće se u četvrtfinalu Kupa Srbije. Biće to najzanimljiviji okršaj osam najuspešnijih klubova u drugom po jačini takmičenju u Srbiji.

ПАРТИЗАН НА РАДНИЧКИ: Дуел Београђана и Крагујевчана биће дерби четвртфинала Купа Србије за одбојкаше

foto ossrb

U ostalim mečevima, koji se igraju 4. i 25. novembra sastaju se: Vojvodina - Karađorđe, Niš - Spartak SU, Takovo - Crvena zvezda.

Prema propisima CEV ukoliko je 1:1 u pobedama posle druge utakmice igraće se "zlatni set". Trofej brani subotički Spartak.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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