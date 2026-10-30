Fudbal

Sad je sve jasno: Zbog ovoga DŽek Griliš nije igrao za Everton

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

30. 10. 2026. u 13:48

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OVO je razlog.

Сад је све јасно: Због овога Џек Грилиш није играо за Евертон

FOTO: Tanjug/Adam Davy/PA via AP

Džek Griliš nije igrao u utakmici Liga kupa između Evertona i Njukasla. Trener "karamela" objasnio da Englez zbog nediscipline nije bio u konkurenciji za sastav.

- To je ono o čemu zaista ne želim da razgovaram. U pitanju je klupska odluka, tako da je podržavam. Ako želite više informacija, trebalo bi da se obratite klubu - rekao je Mojes.

Fudbaler Mančester sitija je na pozajmici u Evertonu. On poseduje veliki fudbalski kvalitet, ali tokom karijere često je imao problema sa nediscplinom. To je sigurno jedan od razloga zašto još više nije napravio.

Griliš je ove sezone u Premijer ligi odigrao pet utakmica za Everton i nije uspeo još uvek da zabeleži ni gol ni asistenciju.

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Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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