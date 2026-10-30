Sad je sve jasno: Zbog ovoga DŽek Griliš nije igrao za Everton
OVO je razlog.
Džek Griliš nije igrao u utakmici Liga kupa između Evertona i Njukasla. Trener "karamela" objasnio da Englez zbog nediscipline nije bio u konkurenciji za sastav.
- To je ono o čemu zaista ne želim da razgovaram. U pitanju je klupska odluka, tako da je podržavam. Ako želite više informacija, trebalo bi da se obratite klubu - rekao je Mojes.
Fudbaler Mančester sitija je na pozajmici u Evertonu. On poseduje veliki fudbalski kvalitet, ali tokom karijere često je imao problema sa nediscplinom. To je sigurno jedan od razloga zašto još više nije napravio.
Griliš je ove sezone u Premijer ligi odigrao pet utakmica za Everton i nije uspeo još uvek da zabeleži ni gol ni asistenciju.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
Kakvo čudo usred noći! Novak Đoković izbačen iz Bazela, a ide na završni masters u Torino?
30. 10. 2026. u 06:14
Ovo je devojka zbog koje je pukla najveća teniska bruka (FOTO)
30. 10. 2026. u 06:41
Novak Đoković odbio da priča na srpskom jeziku u Bazelu!
30. 10. 2026. u 07:01
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Adelman ostao bez reči zbog Jokića, ovo što Srbin radi je nestvarno! "Pokušavam deci da objasnim šta gledaju"
Nikola Jokić nastavlja da pomera granice u NBA ligi, a ni njegov trener Dejvid Adelman ne krije koliko je impresioniran onim što srpski centar svakodnevno prikazuje na parketu.
29. 10. 2026. u 18:03
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Ko je Gorislav Papić, smenjeni urednik RTS-a: Na javnom servisu proveo 15 godina
GORISLAV Papić bio je urednik emisija Oko i Oko magazin na Radio-televiziji Srbije, kao i portala Oko.rts.rs, a danas je, po odluci v. d. glavnog urednika Informativnog programa RTS-a Borivoja Uskokovića, smenjen.
29. 10. 2026. u 15:10
Komentari (0)