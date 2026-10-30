Sad je sve jasno: Zbog ovoga DŽek Griliš nije igrao za Everton

OVO je razlog.

FOTO: Tanjug/Adam Davy/PA via AP

Džek Griliš nije igrao u utakmici Liga kupa između Evertona i Njukasla. Trener "karamela" objasnio da Englez zbog nediscipline nije bio u konkurenciji za sastav.

- To je ono o čemu zaista ne želim da razgovaram. U pitanju je klupska odluka, tako da je podržavam. Ako želite više informacija, trebalo bi da se obratite klubu - rekao je Mojes.

🚨 𝗟𝗔𝗧𝗘𝗦𝗧: Jack Grealish was left out of Everton's Carabao Cup win over Newcastle for a breach of club discipline. ↳ 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗘𝗫𝗧 Grealish, 31, is on loan at Everton from Manchester City. The club has not confirmed the cause, but reports say it followed an unauthorised absence from training. He also missed the Arsenal defeat through illness. Everton face Fleetwood Town next. The length of any sanction and his return date are unknown. Source: ESPN — BetBugs Football (@betbugsnews) October 30, 2026

Fudbaler Mančester sitija je na pozajmici u Evertonu. On poseduje veliki fudbalski kvalitet, ali tokom karijere često je imao problema sa nediscplinom. To je sigurno jedan od razloga zašto još više nije napravio.

Griliš je ove sezone u Premijer ligi odigrao pet utakmica za Everton i nije uspeo još uvek da zabeleži ni gol ni asistenciju.

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