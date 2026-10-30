Tenis

Senzacija u Bazelu! Prvi nosilac turnira ispao od 222. tenisera sveta!

М.П.

30. 10. 2026. u 08:43

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KAKVA bruka i iznenađenje!

Сензација у Базелу! Први носилац турнира испао од 222. тенисера света!

Anthony Benoit / imago sportfotodienst / Profimedia

Američki teniser Ben Šelton doživeo je šokantan poraz u drugom kolu ATP turnira u Bazelu.

Iako je na turnir stigao kao prvi nosilac i trenutno 4. teniser sveta, Šeltona je eliminisao domaći igrač Žerom Kim, koji zauzima tek 222. poziciju na ATP listi. Švajcarac je do najveće pobede u svojoj karijeri došao posle velike drame u tri seta – 6:3, 6:7(4), 7:6(1). 

Kim je od samog starta stavio Šeltona pod pritisak. U prvom setu mu je dva puta oduzeo servis i lako poveo sa 1:0 (6:3). Amerikanac je uspeo da se uzvrati u drugom setu, koji je dobio kroz taj-brejk. Ipak, prava drama viđena je u odlučujućem setu.

FOTO: Tanjug/AP/Adam Hunger

 

Domaći teniser je imao dupli brejk prednosti i vođstvo od 5:2, ali je Šelton uspeo da se vrati, izjednači na 5:5 i izbori novi taj-brejk.

Ipak, u odlučujućem taj-brejku Kim je odigrao fenomenalno, prepustio Šeltonu samo jedan poen i zasluženo se plasirao u svoje prvo ATP 500 četvrtfinale, izazvavši opšte oduševljenje domaće publike u Bazelu.

Za prvog nosioca ovo je težak udarac nakon uspešne sezone u kojoj je osvojio četiri titule i igrao finale Ju-Es Opena.
 

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