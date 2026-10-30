TRI SINDIKATA PREDLOŽILA KANDIDATA ZA V.D. DIREKTORA RTS-A: U toku sednica Upravnog odbora na kojoj se odlučuje

TRI reprezentativna sindikata na RTS-u predložila su za v.d. direktora Predraga Šarčevića, urednika na Radio Beogradu.

Foto: Z. Jovanović Mačak

U toku je sednica Upravnog odbora na kojoj se odlučuje o v.d. direktoru Javnog servisa.

Kako je rečeno, predstavnici sindikata otišli su na sednicu UO i izneli svoj predlog, a potom su napustili sednicu.

- Rečeno je da ima više kandidata. Oni će o njima glasati - kaže sagovornik Nove.

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