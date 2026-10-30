Dok se drugi tuku, Vlahović ispašta! Bešiktaš "poludeo" zbog tretmana koji Srbin ima u Turskoj!

Velika bura podigla se u turskom fudbalu nakon incidenta koji je obeležio derbi Galatasaraja i Fenerbahčea. U centru pažnje našao se i srpski fudbaler Dušan Vlahović, odnosno njegov Bešiktaš, koji je oštro kritikovao zvaničnog televizijskog emitera zbog, kako tvrde iz istanbulskog kluba, nejednakog tretmana spornih situacija na utakmicama.

Tolga Uluturk / Zuma Press / Profimedia

Rukovodstvo crno-belih smatra da je prema njihovom fudbaleru primenjen znatno stroži kriterijum nego prema učesnicima masovne tuče koja je izbila nakon okršaja dva najveća turska rivala. Zbog toga su se oglasili zvaničnim saopštenjem, u kojem su posebno ukazali na način na koji su televizijske kamere prikazivale sporne događaje.

Iz Bešiktaša podsećaju da je jedan potez Dušana Vlahovića tokom prethodnih nedelja više puta emitovan, iz različitih uglova, čime je, prema njihovom mišljenju, dodatno skrenuta pažnja javnosti i nadležnih organa Fudbalskog saveza Turske. Epilog svega bila je suspenzija srpskog napadača na jednu utakmicu, zbog duela sa Milanom Škrinjarom.

S druge strane, crno-beli smatraju da je nakon masovnog sukoba fudbalera Galatasaraja i Fenerbahčea primenjen potpuno drugačiji pristup.

- Tokom masovne tuče po završetku sinoćnjeg derbija Galatasaraja i Fenerbahčea, u kojoj je učestvovalo na desetine fudbalera, uz brojne fizičke obračune i napade, ponašanje istog emitera predstavljalo je potvrdu dvostrukih standarda koji će ostati upamćeni u istoriji turskog sporta - navodi se u saopštenju Bešiktaša.

Posebno im je zasmetalo to što su, kako tvrde, sporni detalji u slučaju Vlahovića prikazivani izbliza i iz više uglova, dok su tokom nereda na derbiju korišćeni široki kadrovi koji nisu omogućili jasno sagledavanje svih incidenata.

- Kada je u pitanju Bešiktaš, postoji potreba da se svaki detalj prikaže izbliza. Zašto se onda, kada se tuku igrači drugih klubova, prelazi na široke kadrove kojima se prikrivaju incidenti? - zapitali su se iz istanbulskog kluba.

Bešiktaš je otišao i korak dalje, zahtevajući da se pregledaju svi dostupni snimci, uključujući one iz tunela i prostora iza golova, kako bi se utvrdila odgovornost svih učesnika sukoba. Kritike su upućene i na račun stručnog komentarisanja spornih situacija u televizijskim emisijama.

Na kraju su iz kluba postavili pitanje koje najbolje oslikava njihovo nezadovoljstvo: da li će svi učesnici tuče biti tretirani istom brzinom i odlučnošću kao što je to bio slučaj sa Dušanom Vlahovićem?

Jasno je da se polemika u Turskoj ne završava na dešavanjima sa terena, već se sada proširila i na pitanje jednakih kriterijuma prilikom disciplinskih postupaka i televizijskog izveštavanja.

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