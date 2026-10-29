SNEG STIŽE U GRADOVE VEĆ OVOG DANA! Čubrilo objavio najnoviju prognozu: Stiže naglo zahlađenje, a naredni dani donose pravi zimski preokret

NAREDNIH dana vreme će sve više ličiti na ranu zimu, kaže meteorolog amater Marko Čubrilo, koji otkriva da će kraj oktobra i prvih desetak dana novembra biti relativno hladni uz povremene padavine, a osim na planinama, sneg je moguć i u nižim predelima.

Foto: Tanjug/Branko Lukić

U Srbiji se danas, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) očekuje pretežno oblačno i u većini mesta suvo suvo vreme.

Sneg i danas moguć na planinama

Ponegde se očekuje rosulja ili slaba kiša, dok je na visokim planinama kratkotrajno moguć i slab sneg.

- Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 5 do 11, a najviša od 10 do 16 stepeni- naveo je RHMZ u svojoj prognozi.

Do kraja ove i početkom naredne sedmice pretežno oblačno i relativno sveže, povremeno s kišom, a na visokim planinama i sa snegom.

- Češće padavine se očekuju u brdsko-planinskim predelima u periodu od nedelje do utorka, od 1. do 3. novembra - najavio je RHMZ.

Sneg u nizijama oko 10. novembra

Meteorolog Marko Čubrilo kaže da su snežne padavine moguće oko 3. novembra na planinama na nadmorskoj visini od oko 800 metara, dok je 7 dana kasnije, tačnije oko 10. novembra, uz još malo hladnije vreme sneg moguć i u nizijama.

- Narednih dana sve hladnije. Kiše bi u nizijama bilo povremeno u četvrtak, petak i subotu, dok bi se snežna granica sa oko 1300 metara nadmorske visine na oko 900 metara. Duvaće umeren, povremeno i jak severozapadni vetar, a duž Jadrana bura. Jutarnji minimumi biće od minus dva do plus 6 stepeni, a dnevni maksimumi 7 do 12 stepeni u plusu - navodi Marko Čubrilo.

Foto: meteocie

Od nedelje bi uz razvijanje sekundarnog ciklona nad Jonskim morem moglo doći do daljeg pogoršanja i zahlađenja.

- Istok regiona bi mogao dobiti konkretnije padavine, dok bi se snežna granica sputila na oko 800 metara nadmorske visine, te bi planinske oblasti iznad 1000 metara mogle imati prvi konkretniji snežni pokrivač ove jeseni. Oko 3. novembra dnevni maksimumi biće od 4 do 10 stepeni - kaže Čubrilo.

Kako navodi, od 5. do oko 7. novembra biće uglavnom suvo, ali hladno uz slabe jutarnje mrazeve, dok je zatim moguće dalje zahlađenje u pojava snega ispod 700 metara nadmorske visine.

- Dnevni maksimumi oko 11. novembra verovatno u intervalu od 1 do 5 stepeni u plusu - kaže Čubrilo.

Druga polovina novembra osetno toplija

Bez obzira na ovu vrlo zimsku varijantu vremena u prvom delu novembra, drugi deo bi mogao doneti osetno toplije vreme, uz jako zonalno strujanje.

- Zonalni (zapadni) vetrovi bi u prvom delu meseca bili neobično slabi, čak bi oko 10. novembra moglo doći do njihovog okretanja na istočne, ali bi u drugom delu meseca oni mogli naglo ojačati donoseći nam tipično jesenje, zonalno strujanje uz jak uticaj Atlantika i dominantne zapadne, umesto severnih vetrova - kaže Marko Čubrilo.

(Blic)