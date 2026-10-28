Itan Tompson posle teškog poraza: "Nismo bili dobri..."
Nismo uspeli da spojimo dobrih 40 minuta, ističe reprezentativac Portorika.
Košarkaši Partizana poraženi su od Asvela u Vilerbanu rezultatom 82:75, iako su na nešto više od pet minuta pre kraja imali dvocifrenu prednost.
Crno-beli su u završnici potpuno izgubili kontrolu nad utakmicom, a domaći su serijom 15:0 preokrenuli rezultat i stigli do pobede u osmom kolu Evrolige.
Partizan je sada na skoru od četiri pobede i isto toliko poraza, a posle meča utiske je izneo Itan Tompson koji je večeras zabeležio devet poena i dve asisencije za 19. minuta na parketu.
- Nismo uspeli da spojimo dobrih 40 minuta, drugo poluvreme je donelo fokus, ali prvo nije bilo dobro, a ni završnica. Pravili smo mnogo grešaka, imamo šansu da se vratimo u pobednički kolosek već u petak - rekao je Tompson.
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