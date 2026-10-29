Ceo svet bruji o potezu Srbina! Nezadovoljni Nikola Jović je "poludeo" (VIDEO)

KAKAV potez Srbina!

Foto: Youtube/Tobin

Naime, košarkaši Majami Hita su upisali prvu pobedu u NBA ligi, pošto su na svom terenu savladali Atlantu rezultatom 129:117, a potez večeri, kao i nekoliko dana iza nas, izveo je Nikola Jović!

Srpski košarkaš je apsolutno obeležio ovaj susret, iako je igrao samo sedam minuta i za to vreme imao pet poena (2/2 iz igre) i tri skoka, on je svojom majstorijom kupio celu NBA ligu.

Zapravo o čemu se radi! Nikola Jović je na kraju druge četvrtine uzeo loptu, poveo je do polovine terena i odlučio da šutne, stigao je pre sirene i pogodio neverovatnu trojku da pokaže Amerima i celom svetu da zaslužuje više da igra.

NIKOLA JOVIC HALFCOURT 3 OMG https://t.co/nQIx9CjDAe — The HEAT Realm (@WadexFlash) October 29, 2026

Srbin je u poslednje vreme i te kako nezadovoljan na Floridi, jer je u prve četiri utakmice na terenu proveo 24 minuta.

- Već sam prolazio kroz slične stvari, tako da ne mogu da kažem da ovo nisam donekle očekivao. Što se više navikavaš na takve stvari, postaje lakše - rekao je Jović