Košarka

Ceo svet bruji o potezu Srbina! Nezadovoljni Nikola Jović je "poludeo" (VIDEO)

М.П.

29. 10. 2026. u 06:19

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KAKAV potez Srbina!

Цео свет бруји о потезу Србина! Незадовољни Никола Јовић је полудео (ВИДЕО)

Foto: Youtube/Tobin

Naime, košarkaši Majami Hita su upisali prvu pobedu u NBA ligi, pošto su na svom terenu savladali Atlantu rezultatom 129:117, a potez večeri, kao i nekoliko dana iza nas, izveo je Nikola Jović!

Srpski košarkaš je apsolutno obeležio ovaj susret, iako je igrao samo sedam minuta i za to vreme imao pet poena (2/2 iz igre) i tri skoka, on je svojom majstorijom kupio celu NBA ligu.

Zapravo o čemu se radi! Nikola Jović je na kraju druge četvrtine uzeo loptu, poveo je do polovine terena i odlučio da šutne, stigao je pre sirene i pogodio neverovatnu trojku da pokaže Amerima i celom svetu da zaslužuje više da igra. 

Srbin je u poslednje vreme i te kako nezadovoljan na Floridi, jer je u prve četiri utakmice na terenu proveo 24 minuta.

- Već sam prolazio kroz slične stvari, tako da ne mogu da kažem da ovo nisam donekle očekivao. Što se više navikavaš na takve stvari, postaje lakše - rekao je Jović

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