Ovako izgleda tabela Evrolige posle poraza crno-belih u Francuskoj (VIDEO)
Beograđani prokockali veliku prednost protiv Asvela.
Imaju za čim da žale košarkaši Partizana, jer su praktično u rukama držali novu pobedu, ali su u poslednjih pet minuta sve prokockali i na kraju doživeli najbolniji poraz u Evroligi ove sezone - 82:75 (22:19, 14:13, 20:27, 26:16). Crno-beli su u poslednjoj četvrtini u Lionu vodili sa čak 11 poena razlike, a onda su potpuno pali i dozvolili domaćem timu da napravi seriju 15:0 i dođe do velikog preokreta.
Posle odigranog 8. kola "parni valjak" je sada na učinku 4-4, a zauzima 11. mesto na tabeli. Isti odnos pobeda i poraza imaju još Virtus i Žalgiris, a u petak će ekipa Đoana Penjaroje gostovati upravo u Kaunasu.
Što se tiče Asvela, ovo mu je treći trijumf, koliko imaju još Efes i Bešiktaš, pa je sada na 15. poziciji.
Lider na tabeli i dalje je Panatinaikos sa skorom 7-1, a potom slede Valensija, Hapoel, Fenerbahče i Olimpijakos sa učinkom 6-2.
Rezultati 8. kola:
Dubai - Pariz 93:99
Crvena zvezda - Makabi 100:78
Bajern - Barselona 84:88
Panatinaikos - Armani 80:75
Valensija - Fenerbahče 86:78
Baskonija - Real Madrid 86:104
Bešiktaš - Olimpijakos 73:81
Hapoel - Efes 118:88
Asvel - Partizan 82:75
Virtus - Žalgiris 74:91
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