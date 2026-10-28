Ovako izgleda tabela Evrolige posle poraza crno-belih u Francuskoj (VIDEO)

Beograđani prokockali veliku prednost protiv Asvela.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages

Imaju za čim da žale košarkaši Partizana, jer su praktično u rukama držali novu pobedu, ali su u poslednjih pet minuta sve prokockali i na kraju doživeli najbolniji poraz u Evroligi ove sezone - 82:75 (22:19, 14:13, 20:27, 26:16). Crno-beli su u poslednjoj četvrtini u Lionu vodili sa čak 11 poena razlike, a onda su potpuno pali i dozvolili domaćem timu da napravi seriju 15:0 i dođe do velikog preokreta.

Posle odigranog 8. kola "parni valjak" je sada na učinku 4-4, a zauzima 11. mesto na tabeli. Isti odnos pobeda i poraza imaju još Virtus i Žalgiris, a u petak će ekipa Đoana Penjaroje gostovati upravo u Kaunasu.

Što se tiče Asvela, ovo mu je treći trijumf, koliko imaju još Efes i Bešiktaš, pa je sada na 15. poziciji.

Lider na tabeli i dalje je Panatinaikos sa skorom 7-1, a potom slede Valensija, Hapoel, Fenerbahče i Olimpijakos sa učinkom 6-2.

Rezultati 8. kola:

Dubai - Pariz 93:99

Crvena zvezda - Makabi 100:78

Bajern - Barselona 84:88

Panatinaikos - Armani 80:75

Valensija - Fenerbahče 86:78

Baskonija - Real Madrid 86:104

Bešiktaš - Olimpijakos 73:81

Hapoel - Efes 118:88

Asvel - Partizan 82:75

Virtus - Žalgiris 74:91

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