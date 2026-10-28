Fudbal

HAOS U NIŠU! Masovna tuča navijača Partizana (VIDEO)

Новости

28. 10. 2026. u 18:24 >> 18:31

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Nemile scene na "Čairu".

ХАОС У НИШУ! Масовна туча навијача Партизана (ВИДЕО)

FOTO: Novosti

Fudbaleri niškog Radničkog dočekali su Partizan u utakmici odloženog četvrtog kola Superlige Srbije, a sva dešavanja sa "Čaira" možete pratiti na našem lajv blogu.

Na početku drugog poluvremena videli smo nemile scene na severnoj tribini gde su smeštene najvatrenije pristalice navijača Partizana.

Naime, došlo je do tuče među pristalicama kluba iz Humske, a morala je da interveniše u hitna pomoć u jednom trenutku.

Pogledajte snimke sa lica mesta.

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