Najbolje poluvreme crno-belih u Superligi ove sezone - Evo kako su Že i Milić zatresli mrežu Radničkog (VIDEO)
Beograđani na poluvremenu vode na "Čairu" sa 2:0.
Fudbaleri Partizana odigrali su odlično prvih 45 minuta utakmice protiv Radničkog u odloženom meču iz 4. kola Superlige. Novi-stari trener Aleksandar Stanojević je trgnuo ekipu nakon odlaska Saše Ilića sa klupe, što se odmah vidi i po rezultatu.
"Parni valjak" je veoma motivisano, borbeno i agresivno ušao u okršaj sa Nišlijama. Imao je inicijativu, stvarao, ali i promašivao šanse, sve do 31. minuta.
Tada je kapiten Nikola Simić povukao loptu po desnom beku, uposlio Nikolu Čumića, koji je odmah i šutirao. Golman Stanivuković je uspeo da odbrani taj udarac, ali na odbitak je naleteo Že i prosledio je u mrežu.
Samo sedam minuta kasnije, Stefan Milić je duplirao vođstvo gostiju. U akciji koja je prethodila tom pogotku, Jurčević je s leve strane uspeo sjajno da lobuje Stanivukovića, ali je Zečević izbacio loptu sa gol-linije. U nastavku je posle odbitka šutirao Aleksić i iznudio korner.
Mladi vezista je i centrirao sa desne strane, a najviši u skoku bio je crnogorski reprezentativac, koji se u startnoj postavi našao posle nekoliko mečeva presedenih na klupi. Štoper "parnog valjka" je odmah otišao do klupe da sa novim trenerom i saigračima proslavi gol.
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