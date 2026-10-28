MONEKE SE ŽALI NA RASIZAM: "To je sada priča tog derbija"

Bilo je to pred početak četvrte četvrtine utakmice između Partizana i Crvene zvezde.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Čima Moneke doživeo je povredu skočnog zgloba neposredno pred početak večitog derbija, a tokom utakmice protiv Partizana suočio se, kako kaže, i sa rasističkim uvredama sa tribina.

Košarkaš Crvene zvezde govorio je u podkastu "Triple Treath Show" o oba neprijatna iskustva u porazu crveno-belih (85:82) u sedmom kolu Evrolige.

- Naravno, bila je to luda utakmica. Svi znaju da je to više od košarke. Prosto se oseća nešto drugačije kada si u dvorani. Par puta su me skoro pogodili punjačima. I zapravo sam doživeo svoj prvi rasistički incident. I to je bilo iznenađujuće - ispričao je Moneke i detaljnije opisao čitavu situaciju.

- Jedan lik konkretno, ne kažem da je bilo mnogo ljudi, bio je taj jedan čovek konkretno. Bilo je to pred početak četvrte četvrtine, bio je baš raspaljen, krenuo je na mene sa onim majmunskim uu-aa. I bilo je šokantno i prosto veoma tužno. Veoma tužan čovek. To je prvi put da se meni desilo da gledam čoveka dok on to radi. Ali to je život koji živimo, zar ne.

Moneke je takođe objasnio da je povredu zadobio kada je stao na nogu fotoreportera koji je sedeo pored osnovne linije. Zbog toga praktično nije mogao da pruži ono što je želeo u derbiju, a istakao je i da je njegov tim ponovo ostao bez pobede protiv večitog rivala.

- Uganuo sam skočni zglob, stao sam nekom fotografu na nogu. Sedeo je na osnovnoj liniji, a bilo je to pred sam početak utakmice, tako da mi je to upropastilo celu utakmicu. I mislim da je lik zapravo isto Grk. Čuo sam da je Grk, ali koga briga? Naravno, utakmica nije išla kako sam želeo, ni meni ni timu. Još ih nismo pobedili.

Osvrćući se na sve što se dogodilo, Nigerijac je poručio da će prihvatiti i teške trenutke kao deo puta koji ga čeka.

- To je sada priča tog j**enog derbija, nažalost. Sve se dešava sa razlogom. Kad se dese dobre stvari, ne preispitujemo ih. Kad se dese teške stvari, ne treba ni njih da preispitujemo. To je deo nekog plana koji nas čeka. Prihvatiću to - zaključio je košarkaš Crvene zvezde.