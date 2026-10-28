Evo gde možete da gledate TV prenos meča Jedinstvo Ub - Crvena zvezda
Fudbaleri Crvene zvezde gostuju Jedinstvu sa Uba u šesnaestini finala Kupa Srbije, a utakmica će biti odigrana na stadionu „Dragan Džajić“. Crveno-beli u ovaj duel ulaze sa jasnim ciljem – da naprave prvi korak ka odbrani trofeja osvojenog prošle sezone.
Ekipa sa Marakane prošle godine podigla je pehar nakon što je u finalu savladala Vojvodinu posle izvođenja jedanaesteraca, pa će i ovog puta pokušati da ostane na putu ka novom trofeju u najmasovnijem domaćem takmičenju.
Očekuje se da trener Albert Rijera napravi određene promene u sastavu i pruži priliku igračima koji su imali manju minutažu, s obzirom na izuzetno zahtevan raspored koji očekuje crveno-bele.
Zvezdu već za vikend očekuje gostovanje Mačvi u Superligi Srbije, nakon čega sledi evropski izazov protiv Inter Eskaldesa u trećem kolu Lige konferencije. Potom je na programu i veliki derbi sa Vojvodinom u Novom Sadu, u okršaju dva najbolje plasirana tima domaćeg prvenstva.
Upravo zbog zgusnutog rasporeda, duel sa Jedinstvom mogao bi da bude prilika za raspodelu minutaže i odmor pojedinih prvotimaca, ali će se od šampiona Srbije svakako očekivati prolaz u narednu rundu.
Direktan prenos utakmice Jedinstvo – Crvena zvezda možete da gledate na kanalu Arena Premium 1, sa početkom u 19 časova.
Program počinje nešto ranije, pošto se od 17 časova igra zaostala utakmica četvrtog kola Superlige Srbije između Radničkog iz Niša i Partizana, takođe uz prenos na kanalima Arene Sport.
Pored duela na Ubu, u četvrtak će biti odigrano još deset utakmica šesnaestine finala Kupa Srbije, pa ljubitelje domaćeg fudbala očekuje bogat takmičarski dan.
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